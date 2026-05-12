Trump anuncia conversaciones con Cuba tras meses de amenazas

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno iniciará conversaciones con Cuba, a la que calificó como “un país en quiebra”, después de haber amenazado en varias ocasiones con “apoderarse” de la isla comunista.

“¡Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar!”, dijo Trump en un mensaje que marca la primera vez que reconoce personalmente esos contactos. La Habana había confirmado el 21 de abril un “encuentro” bilateral en su capital.

El anuncio coincidió con el viaje de Trump a Pekín para una cumbre decisiva con el presidente chino Xi Jinping, en medio de la campaña militar contra Irán que ha movilizado importantes recursos estadounidenses.

Prioridad en el conflicto con Irán

El líder republicano en el Senado, John Thune, declaró el lunes que el enfrentamiento con Irán debe ser la prioridad máxima. “Creo que en estos momentos estamos concentrados (…) en reabrir el estrecho de Ormuz”, afirmó a periodistas que le preguntaron sobre Cuba, según medios estadounidenses.

Trump, por su parte, aseguró que “ningún republicano me ha hablado de Cuba”, restando importancia al tema en comparación con la crisis en Medio Oriente.

Bloqueo y señales de distensión

Washington mantiene desde hace cuatro meses un bloqueo casi total sobre el suministro de petróleo a la isla, lo que ha agravado las condiciones económicas de la población.

Las relaciones bilaterales han oscilado entre amenazas y sanciones de Estados Unidos y las exigencias de no injerencia de La Habana, que recientemente liberó a un grupo de presos como gesto conciliatorio.

El embargo estadounidense contra Cuba comenzó en 1962 y sigue vigente. Bajo el régimen comunista, la isla no celebra elecciones libres y democráticas, lo que ha sido uno de los principales puntos de fricción con Washington.