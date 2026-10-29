Nacional tomó sorpresiva decisión de última hora con una de sus estrellas antes del partido vs. Santa Fe

A las 8:30 de la noche de este jueves 29 de octubre de 2026, Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, enfrentará a Independiente Santa Fe.

Este partido corresponde a la quinta fecha, que había tenido que ser aplazada, y será arbitrado por José Alexander Ortiz, de Norte de Santander.

Los dirigidos por Lucas González buscarán seguir conservando el liderato de la Liga BetPlay 2026 II, mientras que Independiente Santa Fe pretende asegurar de una vez por todas la clasificación a los cuadrangulares finales.

En medio de esa coyuntura, en el 'verde paisa' se tomó una sorpresiva decisión con una de sus figuras. ¿Cuál fue?

Alfredo Morelos no fue convocado para el partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe

Aunque el delantero Alfredo Morelos retornó a una convocatoria en el clásico vs. Independiente Medellín y jugó algunos minutos, Lucas González decidió darle descanso vs. el elenco 'cardenal'.

De acuerdo con lo que se ha conocido, el objetivo con el 'búfalo' es que se siga poniendo a punto en los entrenamientos y pueda llegar a tope a las instancias finales de los campeonatos que está disputando Atlético Nacional.

Estos son los convocados de Atlético Nacional para el partido vs. Independiente Santa Fe

Para encarar la fecha cinco, los 20 convocados por Lucas González son:

Armani.

Marquínez.

Haydar.

Tesillo.

Reyes.

Román.

Casco.

Velásquez.

Rojas.

Zapata.

Campuzano.

Marín.

Ríos.

Cabrera.

Rengifo.

James Rodríguez.

Nicolás Rodríguez.

Escorcia.

Benítez.

Sarmiento.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe?

El próximo lunes 2 de noviembre, a las 8:15 de la noche, Atlético Nacional visitará al Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

Mientras tanto, el domingo 1 de noviembre, a las 8:15 de la noche, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, Independiente Santa Fe jugará vs. Once Caldas en el Metropolitano de Techo.