Dos fuertes temblores sacudieron Vanuatu y activaron alerta de tsunami en el Pacífico: vea el reporte

Dos fuertes terremotos sacudieron este sábado 24 de octubre (noche del 23 en Colombia) las aguas cercanas a Vanuatu, un archipiélago del Pacífico Sur situado al este de Australia.

Los movimientos ocurrieron con menos de cinco minutos de diferencia y provocaron una alerta por posible tsunami en zonas costeras. Aunque inicialmente se advirtió sobre la llegada de olas peligrosas, la amenaza fue descartada tras una nueva evaluación.

¿De qué magnitud fueron los terremotos registrados en Vanuatu?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el primer terremoto alcanzó una magnitud de 6,9 y se registró a la 1:31 de la tarde, hora local. Su epicentro estuvo a unos 197 kilómetros al oeste-noroeste de Port-Olry.

En un comienzo, el organismo había calculado una magnitud de 7,2, pero posteriormente corrigió el dato a 6,9 tras revisar los registros.

A la 1:35 de la tarde se produjo un segundo sismo, de magnitud 6,3, localizado aproximadamente a 170 kilómetros al noroeste de Port-Olry. Ambos movimientos tuvieron una profundidad de 10 kilómetros.

Por la diferencia horaria, los terremotos ocurrieron el viernes 23 de octubre en Colombia, hacia las 9:31 y 9:35 de la noche, respectivamente.

¿Qué pasó con la alerta de tsunami en Vanuatu?

Después del primer movimiento, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió que podrían presentarse olas peligrosas en costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro.

La advertencia generó preocupación por las poblaciones cercanas al océano.

Sin embargo, el organismo publicó un nuevo boletín y confirmó que la amenaza de tsunami había pasado. Aun así, recomendó mantener las precauciones habituales junto al mar, pues podrían registrarse pequeñas variaciones en el nivel del agua durante las horas siguientes.