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Fuerte terremoto se presentó en el mundo hoy 9 de noviembre de 2026: atento

Descubra la magnitud y la profundidad de este movimiento telúrico.

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

noviembre 09 de 2026
02:45 p. m.
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Este 9 de noviembre de 2026, cuando eran las 2:34 de la tarde en las Islas Salomón (10:34 p.m. del 8 de noviembre en Colombia), hubo un fuerte movimiento telúrico en esa región de Oceanía.

La magnitud estuvo por encima de los 6.0 y la profundidad superó los 10 kilómetros.

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¿Dónde fue el epicentro exactamente? ¿Cuáles fueron los lugares más cercanos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en las Islas Salomón hoy 9 de noviembre de 2026

  • 2:34 p.m. del 9 de noviembre en las Islas Salomón / 10:34 p.m. del 8 de noviembre en Colombia.

Epicentro: Mar del Coral, 30 km al suroeste de Lata, Temotu, Islas Salomón.

Magnitud: 6.4.

Profundidad: 17 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 492 kilómetros de Port-Olry, a 546 de Luganville, a 611 de Norsup y a 624 de Tulagi.

¿Qué han dicho las autoridades tras este fuerte sismo en las Islas Salomón?

Luego de los primeros monitoreos, las autoridades de las Islas Salomón les entregaron un parte de tranquilidad a los ciudadanos.

Aunque el movimiento telúrico se sintió con fuerza, no se reportaron daños estructurales, heridos ni víctimas.

Asimismo, el Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una alerta verde, lo que significa que la probabilidad de que se presenten derrumbes es muy baja.

Por otra parte, se precisó que el sismo no reunió las características suficientes para alterar el oleaje en las costas y tener que activar una alerta de tsunami.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 9 de noviembre de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano, a las 2:24 de la tarde de este 9 de noviembre (hora local), reportó el siguiente temblor en Santander:

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Epicentro: Guavatá, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Sucre (Santander), a 6 de Jesús María (Santander) y a 7 de Guavatá (Santander).

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