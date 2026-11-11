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Tembló nuevamente en Colombia hoy 11 de noviembre: atento a las magnitudes

Descubra los horarios en los que se han registrado los movimientos telúricos, además de sus magnitudes.

Nicolás Forero

noviembre 11 de 2026
07:21 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha detectado temblores en el país desde las 12:22 de la madrugada de este 11 de noviembre de 2026.

¿Cuáles han sido los municipios más cercanos a los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes reportadas? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 11 de noviembre de 2026

  • 12:22 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

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Estos son los otros temblores que se han confirmado en Colombia hoy 11 de noviembre de 2026

  • 12:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 2:02 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jordán (Santander), a 7 de Villanueva (Santander) y a 7 de Los Santos (Santander).

  • 2:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 17 de Piedecuesta (Santander).

  • 4:05 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 121 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 21 de Hato (Santander) y a 23 de Galán (Santander).

  • 6:50 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 7:49 a.m.

Epicentro: San Andrés, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de San Andrés (Santander), a 11 de Guaca (Santander) y a 12 de Molagavita (Santander).

  • 9:26 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 11:15 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 121 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 13 de Betulia (Santander).

  • 1:11 p.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 26 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 27 de El Águila (Valle del Cauca).

  • 6:00 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Los Santos (Santander), a 14 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).

  • 6:12 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

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  • 6:31 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 11 de Uramita (Antioquia) y a 25 de Frontino (Antioquia).

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