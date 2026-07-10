Fuerte sismo se sintió en México hoy 7 de octubre de 2026: esto se reportó

En la madrugada de este 7 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano confirmó un movimiento telúrico considerable en México.

La magnitud estuvo cerca de alcanzar los 5.0 y la profundidad superó los 60 kilómetros. ¿Dónde fue el epicentro? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en México hoy 7 de octubre de 2026

2:43 a.m. de Colombia / 1:43 a.m. de México.

Epicentro: El Arenal, México.

Magnitud: 4.9.

Profundidad: 62 kilómetros.

Municipios cercanos: a 83 kilómetros de Puerto Madero, a 84 de Mazatán, a 86 de Francisco I. Madero y a 87 de Plan de Ayala.

Intensidad: IV.

¿Qué réplicas se han presentado tras el sismo detectado en México hoy 7 de octubre de 2026?

Luego del evento sísmico que estuvo cercano a los 5.0 de magnitud, las entidades oficiales reportaron la siguiente réplica:

2:53 a.m. de México.

Epicentro: Huixtla.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: 71 kilómetros.

¿Cuál ha sido el reporte de las autoridades de México tras este sismo de hoy 7 de octubre de 2026?

La Protección Civil de México informó que, aunque se realizaron evacuaciones preventivas en zonas como Mapastepec, no se reportaron afectaciones estructurales.

En consecuencia, no hubo registro de heridos ni de víctimas y se les entregó un parte de tranquilidad a los ciudadanos, especialmente a los que residen en la zona costera.

Por otra parte, la Secretaría de Marina de México monitoreó los movimientos de las olas y determinó que no existe riesgo de que se presente un tsunami.

Además, se les recordó a los ciudadanos que es posible que se presenten réplicas, pero que lo más importante es mantener la calma y no difundir rumores que no sean oficiales.