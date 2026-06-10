Nuevo fuerte sismo se reportó en Taiwán hoy 6 de octubre de 2026: ¿qué magnitud alcanzó?

Este martes 6 de octubre de 2026, cuando en Colombia eran las 3:41 de la madrugada y en Taiwán las 4:41 de la tarde, se presentó un movimiento telúrico en esa nación que está ubicada a 180 kilómetros de China.

La magnitud sobrepasó los 4.0 y la profundidad los 30 kilómetros. ¿Cuáles fueron las zonas más cercanas? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Taiwán hoy 6 de octubre de 2026

4:41 p.m. en Taiwán / 3:41 a.m. en Colombia.

Epicentro: Kaohsiung, Taiwán.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: 38 kilómetros.

Intensidad: III.

Municipios más cercanos: a 11 kilómetros de Kaohsiung, a 12 de Fengshan, a 14 de Donggang, a 23 de Chaozhou y a 53 de Tainan.

¿Qué han expresado las autoridades de Taiwán tras el sismo de hoy 6 de octubre de 2026?

Luego de que se presentó el movimiento telúrico, las autoridades especializadas en Taiwán realizaron el monitoreo pertinente y transmitieron un parte de tranquilidad.

La Administración Central del Clima informó que no hubo daños materiales y que, siguiendo esa misma línea, no se reportaron heridos ni víctimas.

Asimismo, los expertos indicaron que el sismo solo duró unos segundos y que no reunió las características para que exista un riesgo de variaciones en las olas del mar y se tenga que decretar una alerta por tsunami.

Sin embargo, las autoridades de Taiwán sí hicieron énfasis en que se podrían presentar réplicas continuas, aunque todo parece indicar que tendrían unas magnitudes menores.

¿Cuál ha sido el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 6 de octubre de 2026?

A las 6:36 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano detectó un movimiento telúrico que sobrepasó los 3.0 de magnitud en Chocó.

Los detalles son los siguientes:

6:36 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Sipí (Chocó), a 60 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 61 de Nóvita (Chocó).