CANAL RCN
Internacional

Nuevo fuerte sismo se reportó en Taiwán hoy 6 de octubre de 2026: ¿qué magnitud alcanzó?

La magnitud sobrepasó los 4.0, de acuerdo con las entidades oficiales.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 06 de 2026
06:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 6 de octubre de 2026, cuando en Colombia eran las 3:41 de la madrugada y en Taiwán las 4:41 de la tarde, se presentó un movimiento telúrico en esa nación que está ubicada a 180 kilómetros de China.

La magnitud sobrepasó los 4.0 y la profundidad los 30 kilómetros. ¿Cuáles fueron las zonas más cercanas? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Taiwán hoy 6 de octubre de 2026

  • 4:41 p.m. en Taiwán / 3:41 a.m. en Colombia.

Epicentro: Kaohsiung, Taiwán.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: 38 kilómetros.

Intensidad: III.

Municipios más cercanos: a 11 kilómetros de Kaohsiung, a 12 de Fengshan, a 14 de Donggang, a 23 de Chaozhou y a 53 de Tainan.

Fuerte sismo se reportó en el mundo hoy 5 de octubre de 2026: ¿dónde fue y qué magnitud tuvo?
RELACIONADO

Fuerte sismo se reportó en el mundo hoy 5 de octubre de 2026: ¿dónde fue y qué magnitud tuvo?

¿Qué han expresado las autoridades de Taiwán tras el sismo de hoy 6 de octubre de 2026?

Luego de que se presentó el movimiento telúrico, las autoridades especializadas en Taiwán realizaron el monitoreo pertinente y transmitieron un parte de tranquilidad.

La Administración Central del Clima informó que no hubo daños materiales y que, siguiendo esa misma línea, no se reportaron heridos ni víctimas.

Asimismo, los expertos indicaron que el sismo solo duró unos segundos y que no reunió las características para que exista un riesgo de variaciones en las olas del mar y se tenga que decretar una alerta por tsunami.

Sin embargo, las autoridades de Taiwán sí hicieron énfasis en que se podrían presentar réplicas continuas, aunque todo parece indicar que tendrían unas magnitudes menores.

¿Cuál ha sido el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 6 de octubre de 2026?

A las 6:36 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano detectó un movimiento telúrico que sobrepasó los 3.0 de magnitud en Chocó.

Fuerte sismo se reportó en Japón hoy 4 de octubre de 2026: estos son los detalles
RELACIONADO

Fuerte sismo se reportó en Japón hoy 4 de octubre de 2026: estos son los detalles

Los detalles son los siguientes:

  • 6:36 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Sipí (Chocó), a 60 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 61 de Nóvita (Chocó).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Rusia

VIDEO: Así fue el ataque con drones rusos contra un puente en Kiev, Ucrania

Brasil

Brasil se prepara para una segunda vuelta electoral marcada por una estrecha diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro

Nicolás Maduro

Revelan detalles del supuesto estado de salud de Cilia Flores en la cárcel de Nueva York

Otras Noticias

Bogotá

¿Por qué hubo impresionante granizada en Bogotá? Distrito respondió y entregó balance

Los parques quedaron cubiertos por capas de granizo y el aeropuerto El Dorado se vio perjudicado por un par de horas.

Liga BetPlay

Oficial: otro técnico dice adiós a la Liga BetPlay y el listado llegó a 9 en el semestre

A través de un comunicado oficial, el club confirmó que el técnico deja su cargo tras los malos resultados conseguidos en la temporada.

Horóscopo

Horóscopo de hoy, martes 6 de octubre: predicciones para cada signo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 5 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Salud mental

¿Quejarse demasiado aumenta la frustración? Esto dice la psicología