El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizará su inscripción como candidato para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones del próximo 28 de febrero.

Con una aprobación cercana al 80% y una oposición debilitada, el mandatario tiene amplias posibilidades de continuar en el poder, gracias a una reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida.

A sus 45 años, Bukele sustenta buena parte de su popularidad en la política de mano dura contra las pandillas, una estrategia que redujo significativamente los índices de criminalidad en el país.

Sin embargo, su modelo de seguridad también ha recibido fuertes cuestionamientos por las denuncias de violaciones de derechos humanos.

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Ofensiva de Bukele contra las pandillas también llegó a Haití

La inscripción de Bukele ocurre mientras mantiene un despliegue de más de 2.000 soldados salvadoreños en Haití.

La operación comenzó con el propósito de localizar a cuatro aerotécnicos presuntamente secuestrados por pandilleros el pasado 18 de octubre, pero posteriormente se amplió hacia acciones militares contra los líderes de las organizaciones criminales.

El mandatario también suscribió un acuerdo de cooperación con Haití, cuyo contenido permanece bajo reserva y que podría abrir la puerta a una mayor presencia de tropas salvadoreñas en ese territorio.

La reforma que le abrió el camino a un tercer mandato a Bukele

La posibilidad de que Bukele aspire nuevamente a la Presidencia quedó establecida en julio de 2025, cuando el Congreso, dominado por su partido Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección presidencial.

Los cambios también ampliaron el periodo de gobierno de cinco a seis años y suprimieron la segunda vuelta electoral. La candidatura de 2024 ya había generado controversia, debido a que la Constitución prohibía la reelección consecutiva, pero un fallo de jueces afines permitió su participación.

En los próximos comicios, Bukele se enfrentará a una oposición encabezada por el médico izquierdista Rafael Aguirre y la exdiputada derechista Mayteé Iraheta, representantes del FMLN y ARENA, respectivamente.

Aunque su política de seguridad mantiene altos niveles de respaldo, el costo de vida continúa siendo uno de los puntos débiles de su administración. En una economía dolarizada, la canasta básica consume cerca del 66 % del salario mínimo, establecido en 408 dólares.