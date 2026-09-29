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Mhoni Vidente reveló importante predicción sobre Colombia: esto aseguró

La astróloga mencionó a unas ciudades puntuales. ¿Cuál fue su análisis?

Foto: captura de pantalla de redes sociales y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
04:00 p. m.
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Desde antes de que se llevaran a cabo las más recientes elecciones presidenciales en Colombia, Mhoni Vidente, una de las astrólogas más creíbles en el mundo, comenzó a analizar el panorama del país.

La vidente de origen cubano manifestó que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarían una segunda vuelta y que, finalmente, el abogado sería el nuevo mandatario por una ventaja muy mínima, como efectivamente sucedió.

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Además, después de la posesión presidencial, Mhoni Vidente ha afirmado que Colombia tendría avances importantes a nivel de seguridad y economía y, por lo tanto, en los últimos días se animó a exponer una nueva revelación. ¿Cuál fue? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Varias ciudades de Colombia fortalecerían su seguridad en los próximos días, según Mhoni Vidente

Después de analizar sus cartas detenidamente, Mhoni Vidente expresó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella seguiría propinándole golpes importantes al crimen.

"Se hará una limpia completa en Cali, Barranquilla y Bogotá, en cuestiones de narcotráfico", planteó la vidente radicada en México.

"El presidente Abelardo empezará a dar manotazos sobre la mesa para tener más seguridad y llevar al pueblo de Colombia a un progreso incalculable", agregó Mhoni Vidente.

¿Qué más ha planteado Mhoni Vidente en los últimos días?

En sus más recientes análisis, Mhoni Vidente también habló de lo que podría pasar próximamente en Venezuela.

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De acuerdo con la vidente, Donald Trump seguiría monitoreando la situación de cerca y tendría diálogos importantes con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada.

No obstante, según la visión de la astróloga, ese país tendría elecciones definitivas en 2027, María Corina Machado llegaría con fuerza y con múltiples decisiones acertadas y, finalmente, se respetaría al ganador para que empiece una nueva época tras la larga temporada de Nicolás Maduro como mandatario.

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