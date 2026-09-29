Video | Campesino se llevó tremendo susto al encontrarse de frente con un hipopótamo en Puerto Boyacá

Un encuentro inesperado puso en alerta a un campesino de Puerto Boyacá, Boyacá, cuando se encontró cara a cara con un hipopótamo mientras realizaba sus actividades cotidianas.

El momento quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa al animal en medio de una trocha, mientras el hombre decide alejarse del lugar ante el riesgo que representaba tenerlo a pocos metros.

Aquí estoy limpiándole el puerto y mire lo que me encuentro de frente

¿Es riesgosa la presencia de hipopótamos?

Aunque a simple vista la escena puede parecer curiosa, la presencia de un hipopótamo cerca de zonas habitadas representa un riesgo para las personas.

Estos animales son de gran tamaño y pueden reaccionar de manera agresiva cuando sienten que su territorio está siendo invadido o cuando perciben una amenaza.

Por eso, ante un encuentro de este tipo, lo recomendable es mantener distancia, no acercarse, no intentar ahuyentar al animal y buscar un lugar seguro.

Precisamente, uno de los retos de las autoridades es lograr que las comunidades puedan reportar rápidamente la presencia de estos ejemplares para evitar encuentros peligrosos.

¿Por qué hay hipopótamos en esta zona de Colombia?

La historia se remonta a la década de los años 80, cuando el narcotraficante Pablo Escobar llevó varios hipopótamos africanos a su Hacienda Nápoles. Tras la muerte de Escobar, algunos de estos animales quedaron en libertad y comenzaron a reproducirse.

Con el paso de los años, la población se expandió por diferentes zonas del Magdalena Medio y los ejemplares llegaron a territorios cada vez más alejados de su lugar de origen. Puerto Boyacá hace parte precisamente de esta región.

El Gobierno ya anunció nuevas medidas para contrarrestar su expansión

El pasado 23 de septiembre, el Ministerio de Ambiente anunció un plan para enfrentar la expansión de los hipopótamos en el territorio nacional. La estrategia contempla tres líneas principales:

La primera busca movilizar recursos y sumar capacidades, para lo cual se prevén reuniones con el sector privado y otros actores que puedan contribuir al manejo de la problemática.

La segunda contempla acciones coordinadas entre entidades del Gobierno nacional y autoridades locales.

Y la tercera consiste en desarrollar una herramienta tecnológica para reportar de manera oportuna la presencia de hipopótamos.

La intención es que las autoridades puedan reaccionar con mayor rapidez cuando uno de estos animales sea identificado cerca de comunidades, vías o zonas de actividad humana.