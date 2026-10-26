Microsoft solicita salidas voluntarias de 60 mil empleados: esta fue la inédita razón

Microsoft ha dado un nuevo paso en la reconfiguración de su estructura corporativa global tras anunciar el lanzamiento de un programa de salidas voluntarias (OVV, por sus siglas en inglés) que podría alcanzar a unos 60.000 trabajadores.

La medida, dirigida a empleados de nivel 70 o inferior en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e India, busca ofrecer flexibilidad a la plantilla mientras la compañía adapta sus operaciones a las cambiantes exigencias del sector tecnológico.

Según un comunicado interno enviado a los trabajadores por Amy Coleman, directora de Recursos Humanos del grupo, este programa representa un nuevo mecanismo para adaptar los equipos sin recurrir de manera directa a despidos fulminantes e imprevistos.

"Es un paso importante en cómo evolucionamos nuestro enfoque ante el cambio: creando mayor flexibilidad y dando a los empleados vías para definir su siguiente etapa", señaló la ejecutiva en su misiva.

El plan está disponible para perfiles que abarcan desde ingenieros de software y analistas hasta directores sénior, quedando excluidos los altos ejecutivos de la compañía. Los profesionales que elijan acogerse a esta propuesta recibirán un paquete de compensación y apoyo financiero equivalente a las indemnizaciones por despido habituales en la firma tecnológica.

¿Qué viene ahora para la compañía?

sector tecnológico han llevado a cabo múltiples ajustes de personal tras el incremento de contrataciones registrado durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en el caso de Microsoft, el recorte no responde únicamente a una contención de costes estándar, sino a un viraje presupuestario masivo para financiar infraestructuras, centros de datos y desarrollo en el campo de la inteligencia artificial (IA).

El alcance del programa afecta a divisiones prioritarias de la empresa, entre las que se incluyen equipos vinculados al ecosistema Copilot, áreas de finanzas, recursos humanos, la división de videojuegos Xbox y el departamento de Windows + Devices. No obstante, la participación es completamente optativa y estará sujeta a los acuerdos específicos de cada unidad de negocio y sus compromisos con los clientes.

Con una plantilla global que rozaba los 223.000 trabajadores a mediados de año, este incentivo de baja voluntaria ofrece una salida pactada a cerca de una cuarta parte de su personal elegible.

De este modo, el gigante de Redmond pretende encauzar la reducción de costes de forma planificada y atenuar el impacto social reputacional que provocan las olas de despidos colectivos tradicionales en la industria de la tecnología.