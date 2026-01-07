Reportaron fuerte sismo de magnitud 6.0 en Japón: ¿dónde fue el epicentro?
El Servicio Geológico de los Estados Unidos proporcionó los detalles correspondientes tras su respectivo monitoreo.
Noticias RCN
09:55 a. m.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó este miércoles 1 de julio de 2026 un fuerte temblor de 6.0 en Japón.
¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron las zonas más cercanas a ese movimiento telúrico? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el temblor que el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó en Japón hoy 1 de julio de 2026
- 7:08 (UTC).
Epicentro: Noda, Japón.
Magnitud: 6.0.
Profundidad: 43.6 kilómetros.
Zonas cercanas: a 53 kilómetros de Kuji, Japón; a 69 de Miyako, Japón; a 84 de Hachinohe, Japón; y a 117 de Morioka, Japón.
Distancia mínima: 132.5 kilómetros.
¿Qué otros temblores de más de 4.0 de magnitud se han reportado en el mundo hoy 1 de julio de 2026?
Aparte del sismo en Noda, Japón, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha advertido otros cinco movimientos telúricos de más de 4.0 de magnitud.
¿Dónde han sido? Descubra a continuación los datos completos:
- 1:23 (UTC).
Epicentro: al sureste de las Islas de la Lealtad, a 100 kilómetros de Nueva Caledonia.
Magnitud: 4.9.
Profundidad: 45.5 kilómetros.
Zonas cercanas: a 323 kilómetros de Tadine, Nueva Caledonia; a 391 de Isangel, Vanuatu; a 412 de Wé, Nueva Caledonia; y a 429 de Mont-Dore, Nueva Caledonia.
Distancia mínima: 336.1 kilómetros.
- 3:00 (UTC).
Epicentro: Ollagüe, Chile.
Magnitud: 4.5.
Profundidad: 171 kilómetros.
Zonas cercanas: a 106.5 kilómetros de Colchani, Bolivia; a 114 de Uyuni, Bolivia; a 229 de Alto Hospicio, Chile; y a 235 de Iquique, Chile.
Distancia mínima: 135.8 kilómetros.
- 4:01 (UTC).
Epicentro: Attu, Alaska.
Magnitud: 4.1.
Profundidad: 10 kilómetros.
Distancia mínima: 152 kilómetros.
- 4:54 (UTC).
Epicentro: Anávra, Grecia.
Magnitud: 4.2.
Profundidad: 95 kilómetros.
Zonas cercanas: a 23 kilómetros de Farsala, Grecia; a 31 de Karditsa, Grecia; a 37 kilómetros de Lamía, Grecia; y a 55 de Tríkala, Grecia.
Distancia mínima: 312.5 kilómetros.
- 5:42 (UTC).
Epicentro: Suva, Fiyi.
Magnitud: 5.6.
Profundidad: 536 kilómetros.
Zonas cercanas: a 231 kilómetros de Nasinu, Fiyi; a 240 kilómetros de Levuka, Fiyi; a 255 de Sigatoka, Fiyi; a 293 de Nadi, Fiyi.
Distancia mínima: 274.2 kilómetros.