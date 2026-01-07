CANAL RCN
Internacional

Reportaron fuerte sismo de magnitud 6.0 en Japón: ¿dónde fue el epicentro?

El Servicio Geológico de los Estados Unidos proporcionó los detalles correspondientes tras su respectivo monitoreo.

Foto: USGS-

Noticias RCN

julio 01 de 2026
09:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó este miércoles 1 de julio de 2026 un fuerte temblor de 6.0 en Japón.

¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron las zonas más cercanas a ese movimiento telúrico? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó en Japón hoy 1 de julio de 2026

  • 7:08 (UTC).

Epicentro: Noda, Japón.

Magnitud: 6.0.

Profundidad: 43.6 kilómetros.

Zonas cercanas: a 53 kilómetros de Kuji, Japón; a 69 de Miyako, Japón; a 84 de Hachinohe, Japón; y a 117 de Morioka, Japón.

Distancia mínima: 132.5 kilómetros.

Reportan fuerte sismo de magnitud 6.0 en México: vea el epicentro y más detalles del temblor
RELACIONADO

Reportan fuerte sismo de magnitud 6.0 en México: vea el epicentro y más detalles del temblor

¿Qué otros temblores de más de 4.0 de magnitud se han reportado en el mundo hoy 1 de julio de 2026?

Aparte del sismo en Noda, Japón, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha advertido otros cinco movimientos telúricos de más de 4.0 de magnitud.

¿Dónde han sido? Descubra a continuación los datos completos:

  • 1:23 (UTC).

Epicentro: al sureste de las Islas de la Lealtad, a 100 kilómetros de Nueva Caledonia.

Magnitud: 4.9.

Profundidad: 45.5 kilómetros.

Zonas cercanas: a 323 kilómetros de Tadine, Nueva Caledonia; a 391 de Isangel, Vanuatu; a 412 de Wé, Nueva Caledonia; y a 429 de Mont-Dore, Nueva Caledonia.

Distancia mínima: 336.1 kilómetros.

  • 3:00 (UTC).

Epicentro: Ollagüe, Chile.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: 171 kilómetros.

Zonas cercanas: a 106.5 kilómetros de Colchani, Bolivia; a 114 de Uyuni, Bolivia; a 229 de Alto Hospicio, Chile; y a 235 de Iquique, Chile.

Distancia mínima: 135.8 kilómetros.

  • 4:01 (UTC).

Epicentro: Attu, Alaska.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: 10 kilómetros.

Distancia mínima: 152 kilómetros.

  • 4:54 (UTC).

Epicentro: Anávra, Grecia.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: 95 kilómetros.

Zonas cercanas: a 23 kilómetros de Farsala, Grecia; a 31 de Karditsa, Grecia; a 37 kilómetros de Lamía, Grecia; y a 55 de Tríkala, Grecia.

Distancia mínima: 312.5 kilómetros.

Nueva alerta por sismo sacude a Venezuela: ¿qué revela el último reporte?
RELACIONADO

Nueva alerta por sismo sacude a Venezuela: ¿qué revela el último reporte?

  • 5:42 (UTC).

Epicentro: Suva, Fiyi.

Magnitud: 5.6.

Profundidad: 536 kilómetros.

Zonas cercanas: a 231 kilómetros de Nasinu, Fiyi; a 240 kilómetros de Levuka, Fiyi; a 255 de Sigatoka, Fiyi; a 293 de Nadi, Fiyi.

Distancia mínima: 274.2 kilómetros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Nueva alerta por sismo sacude a Venezuela: ¿qué revela el último reporte?

Terremoto

¿Por qué los equipos de rescate internacionales empezarán a dejar Venezuela y qué pasará ahora?

Venezuela

De ser víctima de maltrato y abandono a rescatar 25 personas en Venezuela: la historia de Tsunami

Otras Noticias

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 Inglaterra vs. RD Congo, Mundial 2026: Vea el partido en directo online

Siga toda la definición del choque de 16vos de final en el Mundial de 2026.

Ministerio de Hacienda

Miguel Gómez destapa a qué le apuntará el gobierno de De la Espriella en materia económica

El futuro ministro de Hacienda cuestionó la reforma tributaria que presentará el gobierno saliente.

Dólar

¡Relevante y significativo cambio en el precio del dólar! Así abrió hoy 1 de julio de 2026

Venezuela

Danny Ocean donará lo recaudado en su gira por Europa para las víctimas en Venezuela

Invima

Invima prohíbe comercialización de marca de agua con registro sanitario falso en Colombia