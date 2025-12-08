CANAL RCN
Internacional Video

Marco Rubio no se guardó nada y criticó fuertemente al presidente Petro: “Bastante errático”

El secretario de Estado se refirió sobre la toma de decisiones y el poderío que tienen los grupos armados.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
08:36 p. m.
En medio de fuertes cuestionamientos de la administración de Donald Trump hacia el Gobierno de Gustavo Petro, el subsecretario de Estado viaja hacia Bogotá para estar presente en el último adiós a Miguel Uribe.

Las últimas horas han sido trágicas en Colombia. Durante más de dos meses, el país se unió por el mismo fin: no perder la esperanza de ver recuperado al senador precandidato presidencial.

Las críticas de Rubio: decisiones erráticas y poderío de grupos armados

En el gobierno de Estados Unidos hay preocupación ante la situación que traviesa Colombia. La visita del subsecretario Christopher Landau es un claro mensaje desde Washington, apoyar la democracia colombiana.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha hecho fuertes críticas sobre el presidente Petro por lo que considera han sido “decisiones desacertadas”. Además, aseguró que las bandas criminales operan con impunidad desde Venezuela sin enfrentamiento alguno.

“Estamos muy preocupados por Colombia. Este tipo Petro ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo (…) Eso es un problema que tenemos con las bandas narcotraficantes operando con impunidad desde Venezuela, proyectando poder en Colombia y desestabilizando el país. Eso será trágico”, afirmó Rubio en entrevista con la radio WABC.

La visita de Landau

De igual forma, el alto funcionario aseguró que en la década de los 90 Colombia era un “Estado fallido” que tuvo que luchar bastante para recuperar el control que en ese momento tenían los carteles del narcotráfico.

Rubio afirmó: “Solo pensar que pueda retroceder debido a la violencia política o la violencia relacionada con las drogas o cualquier otra cosa es desgarrador”.

Washington también esté preocupado por la violencia política. “Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato”, declaró Landau.

