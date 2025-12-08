CANAL RCN
Colombia

Petro no se 'mordió' la lengua y así respondió a Trump por calificar a Bogotá de “los peores lugares del mundo”

El mandatario, pese a las tensiones de los últimos meses con Norteamérica lanzó una contundente crítica a su homólogo, Donald Trump.

Petro no se 'mordió' la lengua y así respondió a Trump por calificar a Bogotá de "los peores lugares del mundo"
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
11:54 a. m.
Un día después de las fuertes declaraciones del presidente de Estados Unidos donde calificó a varias ciudades de Latinoamérica como de los “peores lugares del mundo”, donde incluyó a la capital de Colombia.

En su respuesta, el presidente Gustavo Petro, le hizo una contundente recomendación a Donald Trump antes de referirse de forma despectiva sobre territorios desconocidos como Bogotá.

Si no conoce Bogotá, no puede saberlo.

Donald Trump nombró a Bogotá como ejemplo de inseguridad en el mundo: Washington se salió de control
Donald Trump nombró a Bogotá como ejemplo de inseguridad en el mundo: Washington se salió de control

El explosivo mensaje de Petro a Trump por declaraciones de Bogotá

El presidente Trump comparó la situación en Washington con la de "algunos de los lugares considerados los peores del mundo" en términos de inseguridad.

Citó varias capitales latinoamericanas, como Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima.

"¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo Trump.

A lo que el presidente Petro le respondió a través de su cuenta de X:

El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten, que Bogotá es uno se los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la tierra.

Fundación Santa Fe de Bogotá entregó detalles del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay
Fundación Santa Fe de Bogotá entregó detalles del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Trump redobló seguridad en Washington por inseguridad

Donald Trump anunció el despliegue inicial de 800 efectivos de la guardia nacional, un cuerpo de reserva, "para ayudar a restablecer el orden público en Washington si es necesario movilizaría a los militares”.

Amenazó con ampliar su iniciativa más allá de Washington, donde decretó el estado de emergencia.

Empezamos con mucha fuerza en Washington D. C. y vamos a limpiarlo rápidamente, muy rápidamente.

Para su gusto la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros contra la delincuencia en la capital, donde, según el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, los delitos violentos alcanzaron en 2024 su nivel más bajo en más de 30 años.

El presidente republicano también promete expulsar a los ‘sin techo’, las personas sin hogar.

El Departamento de Vivienda afirma que en 2024 Washington figuraba entre las 15 urbes estadounidenses con el mayor número de personas sin hogar: 5.600 registradas.

El extenso mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de Miguel Uribe
El extenso mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de Miguel Uribe

