Avanza la investigación por el millonario robo al Louvre: ya van dos imputados

Las autoridades francesas continúan desentrañando el espectacular robo ocurrido hace dos semanas en el museo del Louvre, en París, donde un grupo de hombres sustrajo joyas de la corona francesa valoradas en más de 102 millones de dólares.

Imputan a dos personas por el robo en el Louvre

Este sábado, la fiscalía informó que dos de las cinco personas detenidas recientemente fueron imputadas, y una de ellas enviada a prisión preventiva, mientras que las otras tres fueron liberadas.

El caso ha generado una gran conmoción en Francia, no solo por el monto del botín, sino también por la audacia del asalto. El 19 de octubre, cuatro hombres irrumpieron en el museo a plena luz del día y, utilizando un montacargas instalado en la vía pública, accedieron a las vitrinas donde se exhibían las joyas. En cuestión de minutos, forzaron los cristales con una sierra de disco y escaparon en dos motocicletas que los esperaban afuera.

Según informó la fiscal de París, Laure Beccuau, los dos primeros arrestados fueron acusados de robo y conspiración criminal. Ambos se encuentran encarcelados tras admitir parcialmente los cargos. Uno de ellos es un ciudadano argelino de 34 años, residente en Francia, cuyo ADN fue hallado en una de las motocicletas utilizadas durante la huida. El otro es un taxista sin licencia de 39 años, procedente del suburbio de Aubervilliers, al norte de la capital.

La nueva ronda de detenciones se llevó a cabo esta semana e incluyó a cinco personas adicionales, entre ellas un presunto asaltante. Sin embargo, tres de los detenidos fueron liberados en las últimas horas. La abogada Sofia Bougrine, quien representa a uno de los liberados, cuestionó la amplitud de los operativos policiales, afirmando a la AFP que “estas olas de detenciones se parecen más a redes de deriva”, en alusión al carácter indiscriminado que, según ella, han tenido algunos arrestos.

RELACIONADO Capturan a dos sospechosos del millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Entre los dos imputados figura una mujer de 38 años, residente en La Courneuve, un suburbio del norte de París. Fue acusada de complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos, por lo que el juez ordenó su detención preventiva.

A pesar de los avances en la investigación y de las múltiples detenciones, el valioso botín sigue sin aparecer. Entre las piezas robadas se encuentran una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia, ambos de incalculable valor histórico y cultural.

Las autoridades continúan las labores de búsqueda y no descartan nuevas detenciones en los próximos días, mientras el mundo del arte permanece en vilo ante uno de los robos más audaces en la historia del Louvre.