Nuevos detalles del robo en el museo de Louvre: sospechosos se pronunciaron

Las dos personas que fueron arrestadas por el robo del museo del Louvre reconocieron parcialmente los hechos, según reveló la fiscal de París, Laure Beccuau. Las joyas no han sido encontradas.

Los capturados, al parecer, hacen parte de un grupo de cuatro hombres. Ellos habrían estado detrás del robo de las joyas ocurrido el pasado 19 de octubre. Durante pocos minutos, los ladrones pudieron llevarse ocho joyas de la corona francesa avaluadas en más de 100 millones de dólares.

¿Cómo ocurrió el robo?

De acuerdo con las pesquisas, se cree que ingresaron a la galería Apolo para lograr su cometido. “Actualmente, están siendo presentados ante los magistrados (…) Nada permite afirmar por el momento que los delincuentes hayan contado con algún tipo de complicidad dentro del museo”, señaló la fiscal.

Por causa de este delito, los criminales pueden recibir penas de hasta 15 años de prisión por robo en banda organizada. No obstante, puede aumentar a 10 años por delito de asociación para delinquir.

Con respecto a las joyas, Beccuau manifestó lo siguiente: “Las joyas aún no están en nuestra posesión. Quiero mantener la esperanza de que serán recuperadas y podrán ser devueltas al museo del Louvre y, más ampliamente, a la nación”.

¿Quiénes son los capturados?

Estas joyas son, evidentemente, invendibles. Cabe recordar que (...) cualquier persona que las compre se haría culpable, a su vez, de encubrimiento de este delito.

Frente al par de sospechosos, se sabe que viven en Aubervilliers. Uno fue arrestado en el aeropuerto París Charles de Gaulle. Lo alcanzaron a capturar antes de que abordara un vuelo rumbo a Argelia sin regreso. Lleva 15 años viviendo en Francia. El otro fue arrestado cerca a su casa.

Una prueba que los delata es el material de ADN y huellas dactilares. Los ladrones dejaron abandonados guantes y demás objetos con los que cometieron el robo.