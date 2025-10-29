CANAL RCN
Internacional

Nuevos detalles del robo en el museo de Louvre: sospechosos se pronunciaron

A nivel mundial ha generado consternación el robo en uno de los museos más famosos.

Museo de Louvre
Foto: AFP

AFP

octubre 29 de 2025
01:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las dos personas que fueron arrestadas por el robo del museo del Louvre reconocieron parcialmente los hechos, según reveló la fiscal de París, Laure Beccuau. Las joyas no han sido encontradas.

Capturan a dos sospechosos del millonario robo de joyas en el Museo del Louvre
RELACIONADO

Capturan a dos sospechosos del millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Los capturados, al parecer, hacen parte de un grupo de cuatro hombres. Ellos habrían estado detrás del robo de las joyas ocurrido el pasado 19 de octubre. Durante pocos minutos, los ladrones pudieron llevarse ocho joyas de la corona francesa avaluadas en más de 100 millones de dólares.

¿Cómo ocurrió el robo?

De acuerdo con las pesquisas, se cree que ingresaron a la galería Apolo para lograr su cometido. “Actualmente, están siendo presentados ante los magistrados (…) Nada permite afirmar por el momento que los delincuentes hayan contado con algún tipo de complicidad dentro del museo”, señaló la fiscal.

Por causa de este delito, los criminales pueden recibir penas de hasta 15 años de prisión por robo en banda organizada. No obstante, puede aumentar a 10 años por delito de asociación para delinquir.

Con respecto a las joyas, Beccuau manifestó lo siguiente: “Las joyas aún no están en nuestra posesión. Quiero mantener la esperanza de que serán recuperadas y podrán ser devueltas al museo del Louvre y, más ampliamente, a la nación”.

¿Quiénes son los capturados?

Estas joyas son, evidentemente, invendibles. Cabe recordar que (...) cualquier persona que las compre se haría culpable, a su vez, de encubrimiento de este delito.

Francia condena a 10 años de prisión al único acusado que apeló en el caso Gisèle Pelicot
RELACIONADO

Francia condena a 10 años de prisión al único acusado que apeló en el caso Gisèle Pelicot

Frente al par de sospechosos, se sabe que viven en Aubervilliers. Uno fue arrestado en el aeropuerto París Charles de Gaulle. Lo alcanzaron a capturar antes de que abordara un vuelo rumbo a Argelia sin regreso. Lleva 15 años viviendo en Francia. El otro fue arrestado cerca a su casa.

Una prueba que los delata es el material de ADN y huellas dactilares. Los ladrones dejaron abandonados guantes y demás objetos con los que cometieron el robo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Esposo de reconocida presentadora de televisión sería extraditado

Ecuador

Padre ‘Chucho’ fue víctima de violento ataque en Ecuador: “Dios nos cubrió”

Donald Trump

¿Tercer mandato de Trump? el republicano lamentó que solo pueda ocupar dos veces la presidencia

Otras Noticias

Shakira

Shakira conquista Europa: su marca Isima llega al Reino Unido con Selfridges

La reconocida artista colombiana Shakira continúa expandiendo su imperio más allá de la música. Su marca galardonada de cuidado capilar, isima, aterriza oficialmente en Europa a través de Selfridges, una de las tiendas departamentales más prestigiosas del Reino Unido.

Deportivo Pereira

Situación del Deportivo Pereira: graves amenazas a los directivos aparecieron en la capital de Risaralda

Mientras el Ministerio del Deporte avanza con los procesos sancionatorios para el equipo 'Matecaña', los hinchas amenazaron a los directivos.

Comercio

Gigante del sector automotor despedirá a 1.200 empleados: esta es la razón de su decisión

Selección Colombia Femenina

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Japón, Mundial Femenino sub-17: vea el partido en directo

Cannabis

Uso de cannabis medicinal en Colombia crece en gran medida: estas son las cifras