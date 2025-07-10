CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente reveló impactante predicción sobre el régimen de Nicolás Maduro

Mhoni Vidente revela una fuerte profecía sobre el destino de Venezuela, ¿qué dijo?

Mhoni Vidente
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
11:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mhoni Vidente, reconocida por sus predicciones poderosas y por acertar en varios acontecimientos del mundo, compartió escalofriante pronóstico sobre Venezuela.

Mhoni Vidente predice escalofriante decisión de Donald Trump sobre Latinoamérica
RELACIONADO

Mhoni Vidente predice escalofriante decisión de Donald Trump sobre Latinoamérica

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el régimen de Nicolás Maduro?

Recientemente, la astróloga compartió verdades sobre el gobierno de Nicolás Maduro, específicamente sobre la situación política que vive Venezuela, asegurando que ese país enfrenta un momento crítico.

Maduro ya no es presidente, es el líder de un cartel de narcotráfico, es un dictador y definitivamente Venezuela está pasando por una etapa nueva, comentó la astróloga.

Recalcó que la única forma de poner fin al régimen es a través de un golpe de Estado. Además, mencionó que ya existe otro presidente, de nombre Edmundo, y enfatizó la necesidad de que Venezuela despierte y tome conciencia de la grave tensión política que atraviesa el país.

Por otro lado, se refirió al presidente Donald Trump, asegurando que desde su llegada al gobierno de Estados Unidos se ha evidenciado un cambio muy abrupto. En un principio, destacó que se consideró otorgarle el Premio Nobel de la Paz debido a su postura frente a la guerra en Ucrania, ya que busca que los conflictos lleguen a una solución.

Mhoni Vidente revela impactante predicción que pondría en riesgo a América Latina
RELACIONADO

Mhoni Vidente revela impactante predicción que pondría en riesgo a América Latina

 

Situación política de Nicolás Maduro con Estados Unidos

Hay que resaltar que Nicolás Maduro comentó que un grupo terrorista planeaba colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, con el objetivo de provocar un despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Sin embargo, el presidente aseguró que las autoridades ya se encuentran reforzando la seguridad en los alrededores de la embajada estadounidense y que se han activado los organismos de inteligencia para investigar y prevenir cualquier intento de atentado.

Además, hizo un llamado a la calma y reiteró que el Gobierno no permitirá actos que pongan en riesgo la soberanía y la estabilidad del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Revelaron el salario de los community manager en Colombia: impactante diferencia con México y España

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity fue hospitalizado de urgencia: esto se sabe

Inteligencia Artificial

Las profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la IA según los creadores de ChatGPT

Otras Noticias

Barranquilla

Sujeto asesinó a su expareja en Barranquilla: le disparó siete veces

La víctima de 34 años era la expareja sentimental del agresor. Según versiones preliminares de las autoridades, todo se dio por un presunto ataque de celos.

Donald Trump

“No sé quién es”: Trump afirmó no conocer a Bad Bunny tras el anuncio de su show en el Super Bowl

El presidente de Estados Unidos se sumó a la polémica que ha desatado la participación del puertorriqueño en el importante escenario.

Enfermedades

Científicos descubren las razones cerebrales por las que es difícil dejar de consumir alcohol

Liga BetPlay

El principal favorito para reemplazar a Envigado en la Liga BetPlay 2026

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de octubre de 2025