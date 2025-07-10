Mhoni Vidente reveló impactante predicción sobre el régimen de Nicolás Maduro

Mhoni Vidente, reconocida por sus predicciones poderosas y por acertar en varios acontecimientos del mundo, compartió escalofriante pronóstico sobre Venezuela.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el régimen de Nicolás Maduro?

Recientemente, la astróloga compartió verdades sobre el gobierno de Nicolás Maduro, específicamente sobre la situación política que vive Venezuela, asegurando que ese país enfrenta un momento crítico.

Maduro ya no es presidente, es el líder de un cartel de narcotráfico, es un dictador y definitivamente Venezuela está pasando por una etapa nueva, comentó la astróloga.

Recalcó que la única forma de poner fin al régimen es a través de un golpe de Estado. Además, mencionó que ya existe otro presidente, de nombre Edmundo, y enfatizó la necesidad de que Venezuela despierte y tome conciencia de la grave tensión política que atraviesa el país.

Por otro lado, se refirió al presidente Donald Trump, asegurando que desde su llegada al gobierno de Estados Unidos se ha evidenciado un cambio muy abrupto. En un principio, destacó que se consideró otorgarle el Premio Nobel de la Paz debido a su postura frente a la guerra en Ucrania, ya que busca que los conflictos lleguen a una solución.

Situación política de Nicolás Maduro con Estados Unidos

Hay que resaltar que Nicolás Maduro comentó que un grupo terrorista planeaba colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, con el objetivo de provocar un despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Sin embargo, el presidente aseguró que las autoridades ya se encuentran reforzando la seguridad en los alrededores de la embajada estadounidense y que se han activado los organismos de inteligencia para investigar y prevenir cualquier intento de atentado.

Además, hizo un llamado a la calma y reiteró que el Gobierno no permitirá actos que pongan en riesgo la soberanía y la estabilidad del país.