Estados Unidos tendría en la mira a dos personas cercanas a los hijos de Nicolás Maduro

Hace pocos días, Fox reveló en exclusiva que el FBI tiene en la mira a dos personas que presuntamente tendrían nexos con los hijos de Nicolás Maduro. Ya fueron acusadas.

Al parecer, este par de personas habrían estado ligados a un plan de lavado de activos. Para capturarlos, se requirió una investigación que inició en 2019.

Dos personas serían la mente de un lavado de activos

Para aquel momento, según detalló Fox, el FBI le puso la lupa a Arick Komarczyk, a quien señalan de presuntamente abrir cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro.

Fuentes del FBI le indicaron al medio de comunicación que Komarczyk supuestamente recibió transferencias provenientes de empresas venezolanas cercanas al régimen.

Un punto importante fue que en 2022, este hombre e Irazmar Carbajal, su socio; habrían acordado transferir 100 mil dólares que, al parecer, eran fondos sancionados a miembros del régimen. Ambos habrían ingresado 25 mil dólares a EE. UU.

Se cree que Komarczyk está en Venezuela, mientras que Carbajal fue deportado. Kash Patel, director de la entidad, habló con Fox sobre este caso. Aseguró que el lavado de dinero es el salvavidas criminal del régimen: “Estados Unidos nunca será refugio para el dinero manchado de Maduro (…) El lavado a través de terceros no quedará sin control”.

La recompensa por Maduro

Cabe mencionar que, hace algunos meses, el Departamento de Estado de EE. UU. señaló a Maduro de ser la cabeza del cartel de los Soles, el cual se dedica al narcotráfico y tendría tentáculos en altos funcionarios venezolanos.

Estados Unidos asegura que Maduro “participó en una conspiración narcoterrorista corrupta”. En 2020, la justicia en Nueva York lo acusó formalmente por varios crímenes, incluyendo narcoterrorismo. Por eso, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por su captura.