Gaza resiste: la ayuda llega, pero no alcanza

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció este martes que cerca de un millón de personas en la Franja de Gaza han recibido ayuda alimentaria desde que inició el alto el fuego.

Sin embargo, la organización advirtió que la asistencia sigue siendo insuficiente y que es urgente facilitar el acceso humanitario para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida.

Abeer Etefa, portavoz del organismo, explicó desde Ginebra que, aunque se han distribuido paquetes de alimentos a gran escala, todavía se requiere ampliar la operación para alcanzar la meta de 1,6 millones de beneficiarios. “Solo disponemos de dos puntos fronterizos operativos”, señaló, insistiendo en la necesidad de abrir los accesos hacia la zona norte de Gaza.

Escasez persistente de alimentos frescos y limitaciones logísticas

Pese a que el ingreso de ayuda humanitaria ha permitido una leve mejora en la disponibilidad de alimentos, el consumo sigue muy por debajo de los niveles previos al conflicto. La mayoría de los hogares dependen de cereales y legumbres, mientras que alimentos frescos como carne, huevos, frutas y verduras son extremadamente escasos.

Actualmente, el PMA opera 44 puntos de distribución en todo el territorio, aunque tiene previsto ampliar esa red a 145. Además, alrededor de 700.000 personas reciben diariamente pan producido en 17 panaderías industriales apoyadas por el organismo —nueve ubicadas en el sur y centro de Gaza, y ocho en el norte.

El programa también está entregando vales y transferencias digitales para 200.000 personas, con el objetivo de dinamizar los mercados locales donde aún es posible acceder a algunos bienes básicos.

El PMA reiteró que para cumplir con sus compromisos humanitarios, se requiere con urgencia un mayor acceso terrestre, más corredores seguros y la apertura inmediata de nuevos pasos fronterizos. Sin ellos, afirmaron, la recuperación de la seguridad alimentaria será imposible.