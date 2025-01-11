Israel bombardeó Gaza por presuntos incumplimientos en el acuerdo de tregua

El ejército israelí volvió a atacar la Franja de Gaza este sábado, reavivando la tensión en la región pese al frágil alto el fuego pactado entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

Israel volvió bombardear Gaza

Según fuentes locales, los bombardeos y disparos se concentraron en los alrededores de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

La reanudación de los ataques ocurre en medio de la controversia por la entrega de cuerpos de rehenes israelíes, capturados durante el asalto del 7 de octubre de 2023.

El ejército de Israel informó que los tres cuerpos recibidos el viernes a través de la Cruz Roja no corresponden a ningún rehén reconocido dentro del acuerdo de tregua.

Incluso, un análisis forense confirmó que los restos no pertenecen a los 11 rehenes fallecidos que aún deben ser devueltos por Hamás.

Desde el 10 de octubre, Israel y Hamás mantienen un precario cese el fuego impulsado por Estados Unidos, que busca reducir la violencia y facilitar el intercambio humanitario.

No obstante, Israel ha lanzado ataques aéreos en dos ocasiones anteriores, alegando que el grupo palestino violó los términos del acuerdo.

Los ataques previos, del 19 y 22 de octubre, dejaron al menos 149 muertos, según fuentes palestinas: 45 en la primera ofensiva y 104 en la segunda.

El pacto de tregua incluía el regreso de todos los rehenes, vivos y fallecidos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos.

Hamás liberó el 13 de octubre a los últimos 20 rehenes con vida, y desde entonces ha entregado los cuerpos de 17 de los 28 fallecidos comprometidos en el acuerdo.

Sin embargo, diez cuerpos siguen sin ser devueltos, además del de un soldado israelí muerto en la guerra de 2014.

RELACIONADO Hamás confirmó que entregará los cuerpos de dos rehenes israelíes

La razón por la que Israel volvió a bombardear la franja de Gaza

El retraso en la entrega de los cadáveres ha generado malestar en el gobierno israelí y entre los familiares de las víctimas, quienes han exigido medidas más contundentes para forzar a Hamás a cumplir el acuerdo.

En paralelo a la escalada de tensión, Turquía acogerá el lunes en Estambul una reunión de ministros de Exteriores de varios países musulmanes, con el propósito de respaldar el plan de paz impulsado por Estados Unidos.

Dicho plan contempla el desarme de Hamás, la creación de una autoridad transitoria administrada por Donald Trump y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización que colabore en la formación de una futura policía palestina en Gaza.