CANAL RCN
Colombia

Presidente Petro confirmó que Colombia ofrecerá apoyo médico a Gaza

Durante su visita a Egipto, el mandatario aseguró que el país pondrá su experiencia en atención a víctimas del conflicto armado al servicio de quienes hoy sufren las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
12:51 p. m.
Durante su visita a El Cairo, Egipto, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia enviará personal médico voluntario del Hospital Militar para apoyar la atención humanitaria en Gaza.

Presidente Petro anunció que Colombia enviará médicos a Gaza

El mandatario aseguró que el país pondrá su experiencia en atención a víctimas del conflicto armado al servicio de quienes hoy sufren las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

“Estuvimos en la Media Luna Roja en El Cairo, Egipto, buscando cómo volver más eficaz la ayuda colombiana en Gaza. Vamos a llevar médicos voluntarios del Hospital Militar de Colombia, que tiene experiencia por lo que hemos vivido nosotros en el largo conflicto de 70 años y que ha dejado también muchísimos niños huérfanos sin extremidades. Eso nos ha generado una experiencia que quiero transmitir hacia Gaza en los mecanismos que tenemos hoy disponibles”, expresó el jefe de Estado.

Petro aclaró que esta iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional desde un enfoque solidario y humanista, sin imponer modelos, sino compartiendo aprendizajes.

En una entrevista concedida al medio Al Jazeera Mubasher, el presidente invitó a las víctimas del conflicto colombiano a compartir sus testimonios en escenarios globales como una forma de contribuir a la construcción de paz en el mundo.

“Queremos trasladar esas experiencias sin imponer nada, pero sí solicitaría a ustedes que salgan al mundo y cuenten lo que vivieron, porque esa narración de ustedes va a impactar a los pueblos y los va a poner al lado de la felicidad, de la verdad y la justicia”, señaló Petro.

Finalmente, el jefe de Estado anunció que Colombia hará parte de los esfuerzos para reconstruir Gaza y enfatizó que esta labor debe asumirse como una meta común de la humanidad.

"Colombia hará parte de los esfuerzos para reconstruir Gaza ": Gustavo Petro

También resaltó la importancia de organizar una conferencia mundial por la paz en Palestina y en todo el Medio Oriente.

“Colombia, sin duda, participará en la reconstrucción de Gaza, que jurídicamente debería ser de dinero de Israel, indemnización, pero yo creo que debe ser una un objetivo la humanidad. No para hacer otra Gaza de acuerdo con culturas diferentes y a intereses diferentes, sino para que sea la Gaza hermano del pueblo palestino (…) La esperanza depende de los pueblos, va a haber elecciones. La decisión va a estar en las manos de cada persona que salga a las calles a votar o simplemente expresarse, pero esa decisión creo va a cambiar la historia de la humanidad y del mundo actual”.

