Histórico nacimiento de gemelos de gorila de montaña, un hecho excepcional en especie amenazada

Un equipo de rastreadores localizó a los gemelos el sábado y se activaron medidas de vigilancia y protección.

Foto: X @gorillacd

enero 10 de 2026
07:56 a. m.
Las autoridades del Parque Nacional de Virunga, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), anunciaron el nacimiento de dos gorilas de montaña gemelos, un hecho considerado excepcional en esta especie amenazada. “Los dos recién nacidos son machos”, precisó Méthode Uhoze, responsable del parque, en declaraciones a la AFP.

Los nacimientos de gemelos en gorilas representan menos del 1% de los casos registrados por los científicos. En Virunga, ya se había reportado un caso similar en 2020. En lo que va de 2025, se contabilizan otros ocho nacimientos, según Bienvenu Bwende, encargado de comunicación del parque.

Un acontecimiento raro en medio de la crisis

El Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICCN) celebró el hecho en redes sociales con el mensaje: “A pesar de los desafíos, la vida triunfa”, acompañado de una fotografía de la madre sosteniendo a los pequeños. Un equipo de rastreadores localizó a los gemelos el sábado y se activaron medidas de vigilancia y protección para garantizar su supervivencia.

El parque de Virunga, inaugurado en 1925 y declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, alberga una parte significativa de la población mundial de gorilas de montaña, estimada en 1.063 ejemplares en estado salvaje. En 2021, las autoridades reportaron alrededor de 350 individuos en esta reserva.

Biodiversidad bajo amenaza de conflicto

Virunga, considerado la reserva natural más antigua de África, se extiende por 7.800 km² en la frontera con Ruanda y Uganda. Sin embargo, parte de su territorio está bajo control del grupo armado M23, que desde su resurgimiento en 2021 ha ampliado su influencia en la región con apoyo de Kigali.

La violencia se ha intensificado en el último año, poniendo en riesgo tanto a las comunidades humanas como a la biodiversidad única de la zona. En este contexto, el nacimiento de los gemelos representa un símbolo de esperanza para la conservación de una especie que lucha por sobrevivir en medio de la inestabilidad.

