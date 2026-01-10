EE. UU. respalda las protestas en Irán tras nuevo mensaje de Marco Rubio

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó este sábado su apoyo a las manifestaciones que sacuden Irán desde hace dos semanas.

“Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”, escribió en su cuenta de X, en medio de un escenario marcado por la represión y el apagón de internet impuesto por las autoridades iraníes.

Las principales ciudades del país vivieron la noche del viernes nuevas protestas contra el régimen, pese a las restricciones de comunicación. En Teherán, Mashhad, Tabriz y Qom se registraron concentraciones masivas, con caceroladas, consignas contra el líder supremo Alí Jamenei y banderas de la época del sah ondeadas por los manifestantes.

Protestas masivas pese al apagón digital

El observatorio Netblocks confirmó que el corte nacional de internet se mantiene desde hace más de 36 horas, lo que ha dificultado la difusión de información desde el interior del país. Sin embargo, AFP verificó imágenes y videos que muestran a ciudadanos marchando y coreando “¡Muerte a Jamenei!” en distintos puntos de Teherán y otras ciudades.

Los cineastas disidentes Mohammad Rasoulof y Jafar Panahi denunciaron que el bloqueo busca ocultar la violencia ejercida durante la represión. “El régimen ha cortado las herramientas de comunicación para impedir que el mundo vea lo que ocurre”, alertaron en redes sociales.

RELACIONADO Ya hay una fecha para la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Reza Pahlavi llama a “tomar” los centros urbanos

Desde su exilio en Estados Unidos, Reza Pahlavi, hijo del depuesto sah, celebró la “magnífica” afluencia a las protestas del viernes y pidió a los opositores organizar acciones más focalizadas. “El objetivo es prepararse para tomar y mantener los centros urbanos”, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales.

El grupo Iran Human Rights, con sede en Noruega, reportó al menos 51 muertos en la represión. La premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi advirtió que las fuerzas de seguridad podrían estar preparando una “masacre” bajo la cobertura del apagón digital.

Mientras Jamenei acusó a Estados Unidos de alentar los disturbios, el presidente Donald Trump insistió en que no descarta nuevas acciones militares contra Irán. “Irán tiene graves problemas. El pueblo está tomando el control de ciertas ciudades”, dijo, en un contexto de creciente tensión internacional.