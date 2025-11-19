Reconocido influencer fue asesinado en un hecho sicarial: esto se reportó

En México vuelve a haber conmoción debido a que el pasado 16 de noviembre, a plena luz del día, fue asesinado un reconocido influencer.

Se trata de Gerardo Moya, que en las redes sociales era conocido como 'El Jerry' y en TikTok acumulaba más de 12.000 seguidores.

Este creador de contenido se hizo viral en el entorno digital debido a que acostumbraba a mostrar carros de alta gama y varios lujos más.

El asesinato fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y ocurrió en Culiacán, exactamente en el sector Tres Ríos. ¿Qué fue lo que pasó?

Así fue asesinado Gerardo Moya 'El Jerry', el reconocido influencer de México, según las autoridades

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, el crimen ocurrió sobre las 5:00 de la tarde (hora de México) y también dejó a otra víctima, que fue identificada como Gustavo.

Gerardo Moya, el influencer conocido como 'El Jerry', iba conduciendo una camioneta gris en compañía de su amigo y, al llegar al bulevar Enrique Sánchez Alonso, fue interceptado por cuatro hombres armados que se bajaron de un vehículo y les dispararon en múltiples ocasiones.

En consecuencia, el influencer y su acompañante quedaron gravemente heridos y fueron encontrados sin signos vitales por las autoridades que atendieron el caso.

Es así como las investigaciones están en curso para determinar quiénes fueron los responsables de este asesinato y, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis.

¿Cómo fueron los últimos minutos de vida de Gerardo Moya 'El Jerry'?

Antes del cruel asesinato, el influencer conocido como 'El Jerry' subió un par de historias en las que mostró que estaba tomando cerveza en su camioneta.

Por lo tanto, las autoridades están interesadas en recopilar las cámaras de seguridad de los sectores que recorrió para tratar de encontrar pruebas clave.