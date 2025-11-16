CANAL RCN
Falleció reconocida influencer de 38 años en medio de circunstancias inexplicables

La inesperada noticia ha generado numerosas preguntas entre sus seguidores e internautas.

Foto: Freepik.

noviembre 16 de 2025
La industria del entretenimiento en Puerto Rico confirmó el fallecimiento de la influencer y bailarina Xiomara Calderón Santiago.

¿Cuáles fueron las causas de la muerte de Xiomara Calderón?

La noticia fue dada a conocer por el productor y locutor Jorge Pabón, conocido como El Molusco, quien informó que la creadora de contenido murió de manera repentina. Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento.

Días antes de su muerte, la influencer se encontraba en Miami, donde tenía previsto someterse a un procedimiento estético.

Su última publicación de Xiomara Calderón

En su última publicación en redes sociales, Xiomara pidió a sus seguidores que la acompañaran con oraciones, asegurando que dejaba su situación personal en “manos de Dios”.

La inesperada noticia ha generado numerosas preguntas entre sus seguidores e internautas, quienes esperan un informe médico o un comunicado oficial que aclare las circunstancias del caso.

 

¿Quién era Xiomara Calderón?

En los últimos años, Xiomara Calderón se consolidó como una figura destacada en el entorno digital puertorriqueño.

Además de su presencia en redes sociales, era reconocida por su talento en el baile y por sus intervenciones en espacios radiales y audiovisuales. Su estilo, humor, música y carisma la hicieron ganarse un lugar especial entre el público de la isla.

