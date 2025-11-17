CANAL RCN
Internacional

Murió reconocida e icónica cantante: presuntamente habría sido asesinada

Las autoridades están investigando lo sucedido como un presunto asesinato. ¿Qué habría sucedido?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
12:36 p. m.
El entorno de la música se encuentra devastado en España y el mundo porque falleció una estrella del pop.

Encarnita Polo, que nació el 22 de enero de 1939 en Sevilla, España, y estrenó más de 42 sencillos musicales, entre los que se destacan 'Paco, Paco, Paco', 'De frente al amor' y 'Un sueño roto', murió el viernes 14 de noviembre de 2025.

Sin embargo, su deceso no habría sido por causas naturales, sino que las autoridades españolas están investigando un presunto asesinato.

Esto se ha conocido de la muerte de Encarnita Polo, la reconocida cantante de España

Encarnita Polo, que tenía 86 años, se encontraba viviendo en una residencia para personas mayores ubicada en Ávila, España.

La estrella del pop habría llegado a esa residencia en febrero de 2025 y el viernes 14 de noviembre se encontraba durmiendo.

Sin embargo, al parecer, otro residente, que presuntamente había llegado a ese lugar hace apenas tres días y padecía una enfermedad psiquiátrica, la habría estrangulado hasta causarle la muerte.

De esa manera, cuando el personal de seguridad se habría percatado de lo sucedido, desafortunadamente Encarnita Polo ya estaría sin signos vitales.

Los seguidores de la música de Encarnita Polo, la reconocida cantante de España, están de luto

Tras la confirmación de la muerte de Encarnita Polo, sus seguidores están en shock y han comenzado a pedir que se esclarezca lo sucedido.

"Qué circunstancias tan trágicas", "esto es increíble", "descansa en paz", "fue una gran artista", "todo esto es una pena", "qué desolador", "mucha fuerza", "nadie se merece ese final", "qué horror" y "mi más sentido pésame", han sido algunos de los mensajes expresados en redes sociales.

Mientras tanto, las autoridades están analizando las cámaras de seguridad de la residencia para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió.

Asimismo, someterán al sospechoso a rigurosos exámenes psiquiátricos.

