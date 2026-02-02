Fiscalía acusa al exembajador Daniel Garcés Carabalí por presunta violencia física, sexual y psicológica contra su exesposa
El exdiplomático es señalado de ejercer un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su expareja entre 2011 y 2021.
Noticias RCN
10:52 a. m.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, como posible responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.
El exdiplomático es señalado de ejercer un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja entre 2011 y 2021.
Acusaciones por violencia y presunta manipulación judicial
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, tras la separación de la pareja por las reiteradas agresiones, Garcés Carabalí habría continuado con intimidaciones y ataques.
Cuando la víctima inició una nueva relación sentimental, el exembajador presuntamente recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables para instaurar acciones ante una comisaría y un juzgado de familia en Bogotá, con el fin de obtener la custodia de sus hijos bajo el argumento de que eran maltratados.
Custodia de menores y traslado a Ghana
Según la Fiscalía, estas actuaciones legales impidieron que la mujer pudiera ejercer sus derechos como madre y compartir con los menores de edad. El ente acusador aseguró que el entonces embajador aprovechó la situación para trasladar a los niños a Ghana, manteniéndolos alejados de la madre.