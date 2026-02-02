CANAL RCN
Colombia

Fiscalía acusa al exembajador Daniel Garcés Carabalí por presunta violencia física, sexual y psicológica contra su exesposa

El exdiplomático es señalado de ejercer un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su expareja entre 2011 y 2021.

Foto: X @DanielGarcesC1

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
10:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, como posible responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

Imputarán a Daniel Garcés, exembajador en Ghana, por violencia intrafamiliar y abuso sexual a su exesposa
RELACIONADO

Imputarán a Daniel Garcés, exembajador en Ghana, por violencia intrafamiliar y abuso sexual a su exesposa

El exdiplomático es señalado de ejercer un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja entre 2011 y 2021.

Acusaciones por violencia y presunta manipulación judicial

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, tras la separación de la pareja por las reiteradas agresiones, Garcés Carabalí habría continuado con intimidaciones y ataques.

Los escándalos que tienen en el ojo del huracán al exembajador Daniel Garcés
RELACIONADO

Los escándalos que tienen en el ojo del huracán al exembajador Daniel Garcés

Cuando la víctima inició una nueva relación sentimental, el exembajador presuntamente recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables para instaurar acciones ante una comisaría y un juzgado de familia en Bogotá, con el fin de obtener la custodia de sus hijos bajo el argumento de que eran maltratados.

Custodia de menores y traslado a Ghana

Según la Fiscalía, estas actuaciones legales impidieron que la mujer pudiera ejercer sus derechos como madre y compartir con los menores de edad. El ente acusador aseguró que el entonces embajador aprovechó la situación para trasladar a los niños a Ghana, manteniéndolos alejados de la madre.

¿Le pagaron o no al exembajador de Colombia en Palestina Jorge Iván Ospina?
RELACIONADO

¿Le pagaron o no al exembajador de Colombia en Palestina Jorge Iván Ospina?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Una madre y sus dos hijas de 3 y 5 años murieron ahogadas al ser arrastradas por una quebrada en Tuluá

CNE

¿Avalará el CNE la candidatura de Iván Cepeda para la consulta del 8 de marzo?

Medellín

Incautan drogas, armas y celulares dentro de la Cárcel Pedregal de Medellín

Otras Noticias

James Rodríguez

James Rodríguez y la decisión clave que ayudaría a definir su equipo para 2026

El colombiano sigue como agente libre a 4 meses de la Copa del Mundo, por lo que buscaría acelerar su búsqueda de equipo.

Astrología

Mhoni Vidente realizó IMPACTANTE predicción para febrero de 2026: ¿de qué se trata?

La reconocida astróloga reveló que habrá un día muy clave. ¿Qué es lo que podría pasar?

Costa Rica

Laura Fernández fue elegida como presidenta de Costa Rica en primera vuelta

Fondo Nacional del Ahorro

Fondo Nacional del Ahorro anuncia créditos hasta del 100% para vivienda VIS y VIP

Enfermedades

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas