Fiscalía acusa al exembajador Daniel Garcés Carabalí por presunta violencia física, sexual y psicológica contra su exesposa

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, como posible responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

El exdiplomático es señalado de ejercer un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja entre 2011 y 2021.

Acusaciones por violencia y presunta manipulación judicial

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, tras la separación de la pareja por las reiteradas agresiones, Garcés Carabalí habría continuado con intimidaciones y ataques.

RELACIONADO Los escándalos que tienen en el ojo del huracán al exembajador Daniel Garcés

Cuando la víctima inició una nueva relación sentimental, el exembajador presuntamente recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables para instaurar acciones ante una comisaría y un juzgado de familia en Bogotá, con el fin de obtener la custodia de sus hijos bajo el argumento de que eran maltratados.

Custodia de menores y traslado a Ghana

Según la Fiscalía, estas actuaciones legales impidieron que la mujer pudiera ejercer sus derechos como madre y compartir con los menores de edad. El ente acusador aseguró que el entonces embajador aprovechó la situación para trasladar a los niños a Ghana, manteniéndolos alejados de la madre.