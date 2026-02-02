James Rodríguez y la decisión clave que ayudaría a definir su equipo para 2026

James Rodríguez, capitán y referente de la Selección Colombia, sigue sin encontrar equipo a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026. El volante se está entrenando de forma personal para mantenerse en forma, pero todavía no hay nada decidido en torno a su futuro.

Desde que salió de León de México, jugando su último partido oficial el 8 de noviembre de 2025, ha protagonizado múltiples rumores para vincularse a diferentes clubes del continente, pero no ha prosperado ninguna negociación.

Ahora, se habla de una propuesta en uno de los equipos más grandes de México: el Club América, que se encuentra buscando el reemplazo para Álvaro Fidalgo, quien recientemente firmó con Real Betis de España. Además, quieren una figura mediática, tras la sorpresiva salida del fracés Allan Saint-Maximin.

La decisión de James Rodríguez que sería clave

Hace algunos meses, el nombre de James Rodríguez también estuvo sonando alrededor de las 'Águilas', pero según reportes de medios, descartaron su contratación por diferentes factores, incluyendo la falta de continuidad, así como las exigencias salariales.

El colombiano cobra 5 millones de dólares por temporada, una cifra a la que el Club León accedió en 2025, pero ahora, no hay muchos clubes dispuestos a pagar esa cifra. Por esta razón, James habría optado por bajarse el sueldo y así acercarse nuevamente al América.

Esta información circula en la prensa de México, asegurando que el representante de Rodríguez tuvo contacto con los directivos del club en la capital de México. Se habla de 3.5 millones de dólares anuales y un contrato de apenas 6 meses con posibilidad de renovar.

Entre tanto, Marca informó. "James fue captado recientemente en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que desató una ola de especulaciones. Aunque todavía no existe una oferta formal confirmada por la dirigencia azulcrema".

De momento, la especulación sigue rodeando el futuro de James, a la espera de una oferta concreta. James habría rechazado la posibilidad de jugar en el fútbol de Ecuador y también se informó que no estaría interesado en atender el interés de Millonarios FC.