CANAL RCN
Economía

Desde ahora, esta aerolínea permitirá llevar equipaje de mano sin pagar más

La aerolínea ajusta su tarifa Light en vuelos internacionales por las Américas desde 2026, incorporando equipaje de mano de hasta 10 kg.

Equipaje de mano maletas carry on
FOTO: Freepik

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
11:08 a. m.
Avianca anunció un ajuste en sus condiciones tarifarias que impacta directamente a los viajeros internacionales en las Américas. En los tiquetes comprados desde el 27 de enero de 2026, la aerolínea incorporó equipaje de mano en su tarifa más económica.

El anuncio fue realizado en Bogotá el 2 de febrero de 2026 y establece que, desde esa fecha, los vuelos internacionales en las Américas bajo la tarifa Light incluyen un artículo personal y un equipaje de mano (carry-on) con un peso máximo de hasta 10 kilogramos.

Qué cambia en la tarifa Light de Avianca para vuelos internacionales

El ajuste aplica únicamente a los tiquetes internacionales en las Américas comprados a partir del 27 de enero de 2026. En estos casos, la tarifa Light incorpora de manera incluida tanto un artículo personal como un equipaje de mano, manteniendo disponibles otros servicios de forma opcional según la elección de cada cliente.

Avianca precisó que este cambio se integra al conjunto de beneficios que conforman el producto, sin afectar los beneficios asociados a otras tarifas.

Condiciones para vuelos nacionales y otros avances anunciados

En el caso de los vuelos nacionales, Avianca informó que se mantendrá la tarifa Basic, la cual incluye un artículo personal. Esta decisión preserva una estructura tarifaria diferenciada entre mercados y alineada con las necesidades específicas de los trayectos nacionales.

Desde la compañía, Otto Gergye, Chief Commercial Officer de Avianca, señaló que la incorporación del equipaje de mano en la tarifa Light para vuelos internacionales forma parte de un proceso de evolución de la propuesta de valor, orientado a ofrecer alternativas claras, competitivas y coherentes con los distintos tipos de viaje.

