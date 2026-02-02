Laura Fernández fue elegida como presidenta de Costa Rica en primera vuelta

Con más del 48% de los votos, Laura Fernández, del partido conservador pueblo soberano, obtuvo la victoria en primera vuelta, sus propuestas se centran en la seguridad y la erradicación del narcotráfico.

La candidata del partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, se convirtió en la ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica al imponerse con más del 48% de los votos, lo que le permitió asegurar la Presidencia sin necesidad de una segunda vuelta.

Fernández desarrolló su carrera como asesora política y funcionaria pública en el ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, donde el actual presidente, Rodrigo Chaves, la nombró ministra en 2022.

Uno de los ejes centrales de su campaña es la inseguridad y la erradicación del narcotráfico y tras declarar su victoria, prometió una nueva era política en Costa Rica en el que el cambio será profundo e irreversible.

"Yo, como nueva presidente de la República, no voy a permitir nunca" el "autoritarismo" y la "arbitrariedad" que "nadie quiere" en Costa Rica (...) cambiarán las "reglas del juego político (...) "El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", expresó.

¿Quién es Laura Fernández, la presidenta electa de Costa Rica?

Laura Fernández tiene 39 años, es politóloga, especialista en políticas públicas, está casada, tiene una hija y es una católica conservadora con un fuerte mensaje familiar.

Tiene trayectoria como investigadora y consultora en temas relacionados con políticas públicas, fue docente universitaria, exministra de Planificación Nacional y Política Económica y exministra de la

Presidencia del actual gobierno.

Ha hablado de su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y se ha comprometido a terminar la construcción de una prisión de alta seguridad inspirada en la megaprisión CECOT de El Salvador.

Fernández será la segunda mujer presidenta de Costa Rica después de Laura Chinchilla, que gobernó entre 2010 y 2014. Asumirá el 8 de mayo por cuatro años.