CANAL RCN
Internacional

Laura Fernández fue elegida como presidenta de Costa Rica en primera vuelta

Fernández es la heredera política del presidente Rodrigo Chaves y sus propuestas son de mano dura contra el narcotráfico y de reformas de los poderes del Estado.

Laura Fernández fue elegida como presidenta de Costa Rica en primera vuelta
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
09:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con más del 48% de los votos, Laura Fernández, del partido conservador pueblo soberano, obtuvo la victoria en primera vuelta, sus propuestas se centran en la seguridad y la erradicación del narcotráfico.

La candidata del partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, se convirtió en la ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica al imponerse con más del 48% de los votos, lo que le permitió asegurar la Presidencia sin necesidad de una segunda vuelta.

Trump dice que habla con Cuba y confía en llegar a un acuerdo
RELACIONADO

Trump dice que habla con Cuba y confía en llegar a un acuerdo

Fernández desarrolló su carrera como asesora política y funcionaria pública en el ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, donde el actual presidente, Rodrigo Chaves, la nombró ministra en 2022.

Uno de los ejes centrales de su campaña es la inseguridad y la erradicación del narcotráfico y tras declarar su victoria, prometió una nueva era política en Costa Rica en el que el cambio será profundo e irreversible.

"Yo, como nueva presidente de la República, no voy a permitir nunca" el "autoritarismo" y la "arbitrariedad" que "nadie quiere" en Costa Rica (...) cambiarán las "reglas del juego político (...) "El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", expresó.

¿Quién es Laura Fernández, la presidenta electa de Costa Rica?

Laura Fernández tiene 39 años, es politóloga, especialista en políticas públicas, está casada, tiene una hija y es una católica conservadora con un fuerte mensaje familiar.

Tiene trayectoria como investigadora y consultora en temas relacionados con políticas públicas, fue docente universitaria, exministra de Planificación Nacional y Política Económica y exministra de la
Presidencia del actual gobierno.

Encargada de negocios de los Estados Unidos llega a Venezuela para liderar el relanzamiento de las relaciones entre ambos países
RELACIONADO

Encargada de negocios de los Estados Unidos llega a Venezuela para liderar el relanzamiento de las relaciones entre ambos países

Ha hablado de su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y se ha comprometido a terminar la construcción de una prisión de alta seguridad inspirada en la megaprisión CECOT de El Salvador.

Fernández será la segunda mujer presidenta de Costa Rica después de Laura Chinchilla, que gobernó entre 2010 y 2014. Asumirá el 8 de mayo por cuatro años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Agentes del ICE con nombres de origen latino identificados como responsables del disparo fatal contra Alex Pretti

Artistas

Luto profundo: murió un reconocido comediante en un accidente de tránsito

Estados Unidos

Presidente Gustavo Petro llega a la base Andrews para visita de Estado en EE. UU.

Otras Noticias

Medellín

Incautan drogas, armas y celulares dentro de la Cárcel Pedregal de Medellín

La intervención de las autoridades se adelantó en el patio 6 de la cárcel Pedregal donde se encuentran recluidas 196 personas.

Yeison Jiménez

Esto pasó con la costosa cadena de Yeison Jiménez que fue hallada en el lugar del accidente

En medio de los restos de la aeronave donde se movilizaba Yeison Jiménez, hallaron una cadena que representaba sus proyectos musicales en este 2026.

Fondo Nacional del Ahorro

Fondo Nacional del Ahorro anuncia créditos hasta del 100% para vivienda VIS y VIP

América de Cali

Llegó a Cali el '9' de América: reveló si alcanzaría a jugar el clásico vs. Nacional

Enfermedades

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas