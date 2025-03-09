CANAL RCN
Internacional

Luto en el cine: murió icónico actor que hizo parte de una película ganadora de los Premios Óscar

La muerte del actor fue confirmada por su agente en los medios internacionales. Esto es lo que se sabe.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
07:02 a. m.
Hay conmoción en el mundo del cine porque murió un icónico actor canadiense que hizo parte de una de las películas más recordadas a nivel mundial debido a que fue ganadora de siete Premios Óscar.

Se trata del canadiense Graham Greene, que tenía 73 años y se destacó por su actuación en Bailando con Lobos, la producción cinematográfica que se estrenó en 1990.

De hecho, en ese mismo año, el reconocido actor Graham Greene estuvo nominado en los Premios Óscar en la categoría de mejor actor de reparto, aunque no pudo consagrarse con el ganador.

Sin embargo, posteriormente, en 2022, ganó en el Festival de Tokio, en la categoría de mejor actor, por su interpretación en la película Skins.

¿De qué murió Graham Greene, el reconocido actor de Bailando con los Lobos y Crepúsculo?

Graham Greene, el icónico actor canadiense que también participó en la saga de Crepúsculo, en Maverick y en Duro de Matar 3, murió en Stratford, Ontario.

La muerte de este hombre que se destacó a lo largo de su carrera en el cine fue confirmada por Gerry Jordan, su agente, en los medios de comunicación internacionales.

Sin embargo, hasta el momento no se han detallado las causas que desencadenaron en que el corazón del icónico Graham Greene dejara de latir a sus 73 años.

Este fue el sentido mensaje de despedida de la actriz Lily Gladstone tras la muerte del actor Graham Greene

Una vez se confirmó la muerte de Graham Greene, múltiples colegas lamentaron lo ocurrido y le enviaron sus mensajes de condolencias a la familia.

De esa manera, uno de los pronunciamientos más sentidos fue el de la actriz Lily Gladstone, que definió a Graham Greene como uno de los mejores en la historia del cine.

"Graham Greene fue uno de los mejores de la historia. Vivió en la pantalla de una forma absolutamente inigualable. Hizo que todo lo que protagonizó fuera lo mejor. Más divertido, más profundo, más memorable", comenzó escribiendo Lily Gladstone.

"Es difícil encontrar palabras adecuadas para expresar lo que significó su trabajo, pero su impacto es incomparable y expansivo. Que tenga un buen viaje, Sr. Greene. Mi cariño y condolencias a todos los que lo quieren", agregó.

 

