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Ensayos clínicos para encontrar tratamiento a la cepa bundibugyo de ébola comenzaron

La tasa de mortalidad de la cepa, actualmente, es de 31,2%.

Foto: AFP
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AFP

julio 02 de 2026
01:21 p. m.
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El actual brote de ébola en África, que deja 438 víctimas mortales y 1.406 contagios, avanza sin tregua en la República Democrática del Congo (RDC). Con una alarmante tasa de letalidad del 31,2% y un ritmo de contagio de 38 casos nuevos por día, durante los últimos quince días, las alarmas globales se mantienen encendidas ante la emergencia declarada el pasado 15 de mayo.

En respuesta a esta crisis —provocada por la variante Bundibugyo, para la cual la medicina actual no dispone de vacunas ni tratamientos—, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que dio luz verde a la primera prueba de diagnóstico molecular y el inicio de ensayos clínicos.

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Quienes participen del ensayo estarán bajo vigilancia y asistencia:

La investigación, bautizada bajo el nombre de PARTNERS, someterá a prueba el comportamiento del antiviral remdesivir y del anticuerpo monoclonal MBP134. Ambos fármacos serán evaluados de manera individual y conjunta para determinar su impacto ante la enfermedad.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó el arranque del ensayo clínico y aseguró a quienes decidan sumar, que estarán bajo vigilancia médica estricta y contarán con asistencia integral.

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OMS trabajará en suministrar tratamiento a todos, si funciona:

En el país africano diez laboratorios están, ahora, en capacidad de identificar el patógeno. Asimismo, las labores epidemiológicas han permitido rastrear de forma efectiva a cuatro de cada cinco contactos, aunque las autoridades reconocen que una cifra considerable de personas expuestas todavía permanece fuera del radar.

Los ensayos están liderados por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC y cuentan con el respaldado de organizaciones internacionales, entre ellas la OMS. Al respecto, el jefe del organismo de salud de las Naciones Unidas declaró que las instituciones están articulando esfuerzos para asegurar el suministro prioritario de ambas opciones terapéuticas a la población, siempre y cuando los análisis confirmen que los medicamentos cumplen con los estándares obligatorios de seguridad y efectividad.

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