VIDEO | Chiva que transportaba estudiantes se volcó en zona rural de Caloto, Cauca

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves 3 de septiembre en la zona rural de Caloto, Cauca, luego de que una chiva, conocida también como bus escalera, que transportaba estudiantes terminara volcada en el sector de Bellavista.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo movilizaba a estudiantes de la Institución Educativa de Toez - Caloto, quienes regresaban después de participar en un evento cultural y lúdico.

Por razones que todavía no han sido establecidas, el automotor sufrió el siniestro y terminó volcado en esta zona rural del municipio.

¿Qué se sabe de los estudiantes que iban en la chiva que se volcó en zona rural de Caloto, Cauca?

Inicialmente se había informado de tres menores lesionados. Sin embargo, con el avance de la atención médica, la cifra de estudiantes heridos y remitidos a un hospital de segundo nivel aumentó a seis.

Los menores fueron trasladados para recibir atención médica y establecer la gravedad de las lesiones ocasionadas durante el volcamiento.

La emergencia también llevó a que otros estudiantes fueran trasladados al hospital local de Caloto, donde 18 permanecen en observación y son sometidos a valoración médica y exámenes de rayos X.

Por ahora, las autoridades y los organismos de atención continúan estableciendo el estado de salud de todas las personas que viajaban en el vehículo.

¿Qué pasó justo después de que la chiva se volcara?

Tras el accidente, habitantes de Bellavista acudieron inicialmente al lugar para auxiliar a los estudiantes que se encontraban dentro del vehículo y brindarles ayuda mientras se esperaba la llegada de los organismos de socorro.

La atención se concentró en verificar las condiciones de los estudiantes, trasladar a quienes requerían una valoración más especializada y mantener bajo observación a quienes presentaban algún tipo de afectación.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente?

Por el momento, no existe una causa oficial establecida sobre el accidente. Las circunstancias que llevaron a que la chiva terminara volcada son materia de investigación y será el reporte de las autoridades el que permita determinar qué ocurrió exactamente.