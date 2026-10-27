Resultado Super Astro Luna hoy, 27 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Una cifra equivocada puede cambiar por completo la interpretación de un resultado. En los juegos de suerte y azar, revisar correctamente la información es tan importante como conocer la combinación ganadora.

Este 27 de octubre de 2026, el Super Astro Luna realizará una nueva extracción en Colombia, en la que se determinarán cuatro cifras y un signo zodiacal.

La jornada llegará después del sorteo del lunes, cuando el número 3424 y el signo Escorpión conformaron la combinación ganadora de la modalidad nocturna.

Sin embargo, cada fecha tiene su propio resultado y es necesario identificar correctamente la modalidad antes de comparar las cifras con una apuesta.

Resultado del Super Astro Luna hoy 27 de octubre de 2026

Este 27 de octubre de 2026, como siempre ocurre entre semana, en el sorteo se llevó a cabo a las 10:50 de la noche.

La presentadora mostró las balotas y, ante el monitoreo detenido del delegado de Coljuegos, la combinación ganadora aprobada fue:

Número: 9906.

Signo: Libra.

Una vez conocido este resultado, los participantes pueden comprobar si las cifras y el signo zodiacal coinciden con los registrados en sus apuestas.

Para hacerlo, es importante revisar que el comprobante corresponda al sorteo de Luna y no al de Sol, pues ambas modalidades tienen resultados diferentes.

Aunque comparten características de funcionamiento, cada una cuenta con su propia programación y sus respectivas extracciones.

Los resultados oficiales pueden consultarse en el historial del operador, donde aparecen organizados por fecha, número y signo zodiacal.

¿Qué debe revisar para saber si ganó en el Super Astro Luna?

El primer paso para comprobar una apuesta consiste en identificar la fecha y la modalidad del sorteo.

Esto permite evitar confusiones entre los resultados del Super Astro Sol, que se realiza durante el día, y el Super Astro Luna, cuya extracción tiene lugar en la noche.

Después, el participante debe comparar las cuatro cifras del resultado con las registradas en su comprobante.

El orden es fundamental, ya que las categorías de premios contemplan coincidencias exactas de las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas.

También es necesario verificar el signo zodiacal, pues forma parte de las condiciones establecidas para obtener premios.

Otro aspecto importante es conservar el comprobante original en buen estado. Este documento contiene los datos de la apuesta y permite adelantar las verificaciones correspondientes.

Si existe alguna diferencia entre los resultados difundidos por medios informativos, debe prevalecer la información consignada en el acta oficial del sorteo.

Por esta razón, se recomienda consultar los canales autorizados antes de dar por confirmado un premio.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.