Greta Thunberg envío un contundente mensaje tras ser deportada de Israel: “No somos la noticia”

Ninguno de los 45 barcos de la flotilla Global Sumud que pretendía llevar medicinas, leche de fórmula y alimentos a las víctimas del conflicto en la franja de Gaza logró llegar a territorio palestino.

A 81 millas náuticas del enclave, fueron sorprendidos con cañones de agua de embarcaciones israelís que interceptaron uno a uno los barcos de la Global Sumud y detuvieron a cerca de 500 activistas, entre ellos, la joven sueca Greta Thunberg.

Durante el fin de semana estuvo en prisión y el lunes fue deportada junto a otros 160 navegantes en un vuelo con destino a Atenas.

En el aeropuerto, tuvo tiempo de hablar con la prensa, pero, no contenta con lo ocurrido en Medio oriente decidió compartir un video en sus redes sociales en el que manifestó su inconformismo con las violaciones al derecho humanitario que estaría cometiendo Israel:

“Lo más importante es que no somos la noticia. Miles de palestinos se encuentran actualmente recluidos en mazmorras israelíes sin juicio, cientos de ellos niños, y millones viven atrapados bajo un asedio ilegal en un estado de apartheid ocupado, que está siendo sistemáticamente privado de comida y bombardeado hasta la ruina”, denunció tras caer en manos de los israelíes.

Thunberg insiste en que la vida es incompatible con Gaza:

Activista desde los 13 años, Thunberg advirtió que “la infraestructura social básica está siendo atacada y destruida, y los palestinos están siendo sistemáticamente privados de sus derechos más básicos y de sus medios de supervivencia, como producir sus propios alimentos, controlar sus propias aguas y que sus hijos puedan ir a la escuela. Y todo el mundo sabe que esto no empezó el 7 de octubre de 2023”.

En sus palabras, Israel secuestró a los miembros de la flotilla en aguas internacionales y los sometió a todo tipo de abusos en prisión, pero, lo más grave, según dijo, fue que “detuvo una acción humanitaria y violó el derecho internacional al impedir la entrada de ayuda a Gaza, una población que sufre hambre sistemáticamente a manos de Israel. Y esto es una flagrante violación del derecho internacional humanitario y marítimo”.

Thunberg culpó a los gobiernos de quienes iban a bordo de la flotilla por lo ocurrido:

Poco antes de finalizar su mensaje, la joven sueca culpó a los gobiernos de quienes iban a bordo de la flota y a la comunidad internacional por “permitir” que la ayuda fuera bloqueada y no llegara a Gaza.

Insiste en que, si bien, “siguen hablando de la importancia de defender los derechos humanos y el derecho internacional, y de que la ayuda llegue a Gaza, cuando hacemos su trabajo, siendo completamente pacíficos y acatando el derecho internacional, no garantizan nuestra seguridad. Esta misión no debería existir. Es un último recurso cuando todos los medios fallan y cuando quienes ostentan el poder no hacen lo mínimo indispensable”.

Además, hizo un llamado a no tolerar las faltas de Israel ni seguir aceptando su discurso: “Israel no tiene inmunidad ante el derecho internacional, aunque su propaganda genocida lo parezca. Ningún ser humano vale más que otro, y eso también aplica a los israelíes. Es absurdo que siquiera sea necesario decirlo. Y, para que quede claro, no estamos haciendo recados para Hamás ni somos terroristas”.