Greta Thunberg lanzó un SOS luego de que su barco fuera interceptado por Israel ¿Qué dijo?

Poco antes de que Israel diera por “terminada” la misión de la flotilla Global Sumud para llevar alimento a Gaza, la joven activista Greta Thunberg lanzó un SOS, luego de que su embarcación fuera interceptada y solo quedara uno de los barcos que partió de Barcelona con 500 activistas en el mar.

“Me llamo Greta Thunberg y soy ciudadana sueca. Si están viendo este video, las fuerzas israelíes me secuestraron y me llevaron contra mi voluntad”, advirtió, a través de un video publicado en sus redes sociales, junto al sello de la Global Sumud.

A 81 millas náuticas del enclave palestino, los barcos de la flotilla fueron atacados con cañones de agua y la marina israelí inició los operativos de interceptación que, para el mediodía del jueves (hora local), tenían fuera del agua a 44 de las 45 embarcaciones que iban cargadas con provisiones para las víctimas de la guerra en Palestina.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel: "Ninguno de los yates provocadores de Hamás-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal".

La joven activista solicitó al gobierno sueco que abogue por su liberación y la de otros activistas:

Detenida por el Ejército israelí, que tomó la decisión de deportar a los activistas que se encontraban a bordo de la flotilla Global Sumud, Thunberg hizo un llamado a su Gobierno, el primer de la Unión Europea en reconocer el estado de Palestina, en 2014, que abogara por su libración:

“Nuestra misión humanitaria fue pacífica y se apegó al derecho internacional. Por favor, pídanle a mi gobierno que exija mi liberación inmediata y la de los demás”.

No hay que olvidar que el Gobierno sueco ha exigido en repetidas a Israel un acceso humanitario sin restricciones para Gaza, en repetidas oportunidades, y ha compartido sus preocupaciones en escenarios internacionales sobre la catástrofe palestina.

Un último barco intentará llegar al enclave palestino:

Las autoridades israelíes informaron que un último barco de la flotilla navega cerca de la zona de bloqueo y advirtieron que "si se acerca, también se impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y romper el bloqueo".

Sin embargo, el portavoz del movimiento pro Gaza, Saif Abukeshek, sostuvo que los ocupantes del único barco sin interceptar "están decididos, están motivados, y hacen todo lo que está a su alcance para romper el cerco".