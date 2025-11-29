CANAL RCN
Los 10 lugares más remotos donde aún vive gente: estos son los más aislados del mundo

Desde desiertos hasta islas polares: estos son los pueblos más aislados que siguen habitados en el mundo.

Los 10 lugares más remotos donde aún vive gente
Foto: Freepik

noviembre 29 de 2025
12:08 p. m.
Aunque vivimos en un mundo cada vez más interconectado, aún subsisten pueblos aislados donde la modernidad no se percible y la vida cotidiana transcurre al ritmo de la naturaleza.

Desde islas remotas en medio de océanos hasta aldeas enclavadas sobre montañas o en el fondo de cañones, estos asentamientos extreman los límites de lo habitable, al tiempo que revelan la capacidad humana de adaptarse y perdurar.

De acuerdo con fuentes de turismo como National Geographic, existen diez de esos pueblos extremos, lugares singulares donde, a pesar de las dificultades, la comunidad mantiene viva la tradición, la cultura y la esperanza.

¿Qué pueblos extremos aún están habitados en el mundo?

Tristan da Cunha (Atlántico Sur) — Considerada la isla habitada más remota del mundo; está a miles de kilómetros de cualquier costa y su población ronda apenas unos cientos de residentes.

La Rinconada (Perú, Andes) — Pueblo minero a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar: el asentamiento permanente más alto del planeta por altitud.

Oymyakon (Siberia, Rusia) — Con registros de temperaturas extremas (hasta −71 °C), figura entre los lugares permanentemente habitados más fríos del planeta.

Ittoqqortoormiit / Scoresbysund (Este de Groenlandia) — Pequeño asentamiento ártico descrito como uno de los más aislados de la tierra por su distancia a rutas y servicios.
Wikipedia

Supai (Havasupai, Arizona, EE. UU.) — Pueblo situado en el fondo del Gran Cañón sin acceso por carretera; solo se llega a pie, a caballo o por helicóptero.

Pitcairn (Pacífico Sur) — Territorio británico con una población mínima y acceso muy restringido por mar; ejemplo clásico de isla extremadamente aislada.

Rapa Nui / Isla de Pascua (Chile) — Remota en el Pacífico, con singularidad cultural y desafíos logísticos por su lejanía continental.

Longyearbyen (Svalbard, Noruega) — La ciudad más septentrional del mundo con vida permanente; enfrenta polar night, riesgos de osos polares y condiciones árticas extremas.

Iquitos (Amazonas, Perú) — La mayor ciudad del mundo que no está conectada por carretera al resto del país: solo es accesible por río o avión.

Motuo / Mêdog (Tíbet, China) — Región tradicionalmente aislada por selva y montañas; hasta hace pocos años carecía de carretera directa, lo que la hace extremadamente remota.

¿Cómo sobreviven y qué desafíos enfrentan estos pueblos extremos?

Las estrategias varían: economía local como pesca, minería, agricultura de subsistencia, redes de suministro esporádicas (barcos mensuales, vuelos semanales), turismo especializado y fuerte cohesión comunitaria.

Muchas de estas localidades dependen de factores externos como subsidios, transporte estacional o ayudas estatales. Además, enfrentan problemas comunes: acceso limitado a atención médica, educación superior y dependencia de cadenas de suministro largas y costosas (combustible, alimentos y medicinas).

Para comunidades isleñas como Tristan o Pitcairn, la logística marítima define la vida; en lugares árticos y de gran altitud, el clima condiciona la construcción, la salud y la economía.

