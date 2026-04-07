Asonadas: la problemática silenciosa que pone en jaque a las operaciones militares

Son preocupantes las advertencias que hacen las fuerzas militares. Las asonadas contra la fuerza pública aumentaron cerca de un 373 % frente a 2023.

De acuerdo con los altos mandos, se han convertido en uno de los mayores obstáculos al hacerles frente a las economías ilícitas.

Aumento de más del 300 % en los últimos años

La problemática crece de manera silenciosa en varias regiones. “Lo que nosotros queremos es actuar con las denuncias que hace la población civil; pero al final la misma población instrumentalizada trata de no dejar que la fuerza pública haga su actuación”, declaró el comandante de la XXII Brigada del Ejército, brigadier Sergio Armando Guzmán.

Un caso ocurrió en el río Caquetá, en medio de una operación ofensiva del Ejército contra las disidencias de las Farc. El objetivo era destruir la maquinaria con la que el grupo estaba acabando con el afluente hídrico para extraer oro.

Un caso en el río Caquetá

Sin embargo, la comunidad no solo impidió la llegada de los militares, sino que los persiguió hasta obligarlos a salir de la zona.

El comandante sostuvo que la maquinaria que estaba sobre el río no pudo ser destruida. De los siete dragones, solo se pudo afectar a uno y, dadas las circunstancias, las tropas tuvieron que desplegarse con el fin de evitar que fueran objeto de desmanes.

Durante los últimos cuatro años, las asonadas han tenido un muy preocupante aumento. En 2023 se registraron 11, al año siguiente subió a 24 y 2025 cerró con 52. Si la tendencia se mantiene, preocupa cómo pueda acabar 2026, teniendo en cuenta las 52 asonadas ya ocurridas.