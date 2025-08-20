Guatemala concede permiso a 161 mexicanos que huyeron de la violencia

El gobierno de Guatemala otorgó este miércoles un permiso de permanencia por razones humanitarias a 161 ciudadanos mexicanos, entre ellos 69 niños, que buscaron refugio en una aldea del departamento de Huehuetenango tras escapar de la violencia generada por el narcotráfico en el estado de Chiapas.

Guatemala otorga permiso de permanencia a más de 150 mexicanos

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, 39 familias fueron entrevistadas y beneficiadas con el pase humanitario, además de recibir atención interinstitucional.

En total, se trata de 92 adultos y 69 menores de edad, quienes cruzaron la frontera debido a la conflictividad derivada de los enfrentamientos entre grupos criminales en la región sureña de México.

La mayoría de estas personas se encuentran alojadas en un albergue temporal instalado en el salón de usos múltiples de la aldea, mientras que otras han sido acogidas por pobladores locales o han optado por alquilar viviendas.

Para garantizar su seguridad, el lugar permanece bajo vigilancia de la Policía Nacional Civil y del Ejército guatemalteco. Cabe mencionar que este no es un hecho aislado.

El año pasado, alrededor de 600 mexicanos también buscaron refugio en Guatemala por razones similares, permaneciendo en ese país por casi siete meses antes de retornar a sus hogares.

Mexicanos huyeron a Guatemala por la violencia del narcotráfico

RELACIONADO Liberan a once guardias penitenciarios retenidos por pandilleros en Guatemala

La violencia en Chiapas, vinculada al crimen organizado, ha provocado en los últimos años el desplazamiento de cientos de personas. Analistas señalan que los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa se disputan el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas en la zona fronteriza.

En medio de este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo el pasado viernes un encuentro con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, en el que se comprometió a reforzar la seguridad en la frontera común.

La reunión se dio apenas dos meses después de un incidente en el que policías mexicanos ingresaron a territorio guatemalteco en persecución de presuntos narcotraficantes, lo que generó una protesta diplomática y una posterior disculpa del gobierno mexicano.