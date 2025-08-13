Liberan a once guardias penitenciarios retenidos por pandilleros en Guatemala

Tras más de 17 horas de tensión, las autoridades de Guatemala confirmaron la liberación de once guardias penitenciarios que habían sido tomados como rehenes por integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha en dos cárceles del país.

Reclusos en cárceles de Guatemala realizaron motines

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó a través de su cuenta en X que los funcionarios fueron liberados “sanos y salvos” en la noche del martes, gracias a una serie de “acciones estratégicas, operativas y jurídicas” coordinadas por el gobierno.

Los agentes fueron trasladados a una revisión médica y posteriormente reunidos con sus familias.

El motín se registró el martes en el penal Preventivo de la zona 18, al norte de la capital guatemalteca, y en la prisión Fraijanes 2, ubicada en la periferia noreste de Ciudad de Guatemala.

Según las autoridades, la protesta de los reclusos estuvo motivada por el reciente traslado de cinco líderes de Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde permanecen aislados y sin acceso a teléfonos celulares.

Jiménez aseguró que, pese a las presiones y las amenazas, los líderes pandilleros permanecerán en esa prisión de máxima seguridad. Los amotinados exigían su regreso a las cárceles en las que inicialmente cumplían sus condenas.

Tanto Barrio 18 como Mara Salvatrucha, esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos, se disputan el control de territorios en Guatemala, donde realizan actividades de extorsión contra comerciantes, transportistas y ciudadanos, y recurren al asesinato de quienes se niegan a pagar.

Estas estructuras también operan en Honduras y El Salvador, país donde el presidente Nayib Bukele ha encarcelado a miles de presuntos pandilleros bajo un régimen de excepción, medida criticada por organizaciones de derechos humanos por denuncias de detenciones arbitrarias.