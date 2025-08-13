CANAL RCN
Internacional

Liberan a once guardias penitenciarios retenidos por pandilleros en Guatemala

Los agentes fueron trasladados a una revisión médica y posteriormente reunidos con sus familias.

¿Si son del Tren de Aragua los 238 venezolanos trasladados a la temida cárcel de El Salvador?
Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
07:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras más de 17 horas de tensión, las autoridades de Guatemala confirmaron la liberación de once guardias penitenciarios que habían sido tomados como rehenes por integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha en dos cárceles del país.

Motines en cárceles de Guatemala: pandilleros tomaron como rehenes a los guardias
RELACIONADO

Motines en cárceles de Guatemala: pandilleros tomaron como rehenes a los guardias

Reclusos en cárceles de Guatemala realizaron motines

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó a través de su cuenta en X que los funcionarios fueron liberados “sanos y salvos” en la noche del martes, gracias a una serie de “acciones estratégicas, operativas y jurídicas” coordinadas por el gobierno.

Los agentes fueron trasladados a una revisión médica y posteriormente reunidos con sus familias.

El motín se registró el martes en el penal Preventivo de la zona 18, al norte de la capital guatemalteca, y en la prisión Fraijanes 2, ubicada en la periferia noreste de Ciudad de Guatemala.

Según las autoridades, la protesta de los reclusos estuvo motivada por el reciente traslado de cinco líderes de Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde permanecen aislados y sin acceso a teléfonos celulares.

Jiménez aseguró que, pese a las presiones y las amenazas, los líderes pandilleros permanecerán en esa prisión de máxima seguridad. Los amotinados exigían su regreso a las cárceles en las que inicialmente cumplían sus condenas.

Liberan a guardias que habían sido tomados como rehenes en Guatemala

Guatemala captura y expulsa a El Salvador a uno de los 100 pandilleros más buscados
RELACIONADO

Guatemala captura y expulsa a El Salvador a uno de los 100 pandilleros más buscados

Tanto Barrio 18 como Mara Salvatrucha, esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos, se disputan el control de territorios en Guatemala, donde realizan actividades de extorsión contra comerciantes, transportistas y ciudadanos, y recurren al asesinato de quienes se niegan a pagar.

Estas estructuras también operan en Honduras y El Salvador, país donde el presidente Nayib Bukele ha encarcelado a miles de presuntos pandilleros bajo un régimen de excepción, medida criticada por organizaciones de derechos humanos por denuncias de detenciones arbitrarias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

África

Terror en Sudán: ataque con drones interrumpe celebración militar

México

México le entregó a Estados Unidos 26 narcotraficantes peligrosos: ¿Quiénes son?

Estados Unidos

Marco Rubio no se guardó nada y criticó fuertemente al presidente Petro: “Bastante errático”

Otras Noticias

Miguel Uribe

Reflexión, dolor y llamados a la acción: análisis de La Mesa Ancha tras el asesinato de Miguel Uribe

En el marco del análisis, se advirtió que el magnicidio marca un antes y un después en el escenario electoral rumbo a la próxima presidencia.

Masterchef Celebrity Colombia

“Soy la que menos le agrada”: Michelle rompe el silencio sobre su disgusto con Valentina en MasterChef

La participante rompió el silencio y reveló cómo vivió el más reciente reto en el que trabajó con la locutora.

Atlético Nacional

Videos| Brutal pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo por Copa Libertadores

Secretaria de Movilidad

La cuantiosa multa que tendrán que pagar los motociclistas en caso de llevar este elemento en mal estado

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?