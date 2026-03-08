Volcán Puracé se mantiene en alerta naranja: ya son más de 200 los afectados

La actividad del volcán Puracé en el departamento del Cauca ha obligado a las autoridades a elevar el nivel de alerta a naranja, generando graves afectaciones en comunidades cercanas y la suspensión de operaciones aeroportuarias en Popayán.

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Volcán Puracé se mantiene en alerta naranja

Más de 200 familias del resguardo indígena de kokonuko se encuentran afectadas por la lluvia de ceniza que ha cubierto viviendas, cultivos y vías en los municipios de Puracé y Coconuco.

Las toneladas de material volcánico han transformado el paisaje de estas localidades, provocando serias consecuencias para la población.

Una de las preocupaciones más graves reportadas es el impacto en la ganadería bovina. Según las autoridades, "el ganado bovino empezó a enfermarse por la ingesta del forraje que vienen consumiendo que está contaminado con la ceniza". Así lo confirmó Joe Sauca, autoridad pueblo kokonuko.

Por otro lado, en Popayán, capital del departamento del Cauca, la nube de ceniza ha generado molestias respiratorias entre la población.

La situación se ha agravado con la suspensión de operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia, donde más de 700 viajeros han resultado afectados por la cancelación y reprogramación de vuelos debido a la baja visibilidad y los riesgos que representa la ceniza volcánica para las aeronaves.

Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia y mantienen un monitoreo constante de la actividad del volcán. La alerta naranja indica que el volcán presenta cambios en su comportamiento y existe una probabilidad alta de erupción en días o semanas, lo que mantiene en vilo a las comunidades cercanas.

Las vías de comunicación también han sido afectadas por la acumulación de material volcánico, dificultando el tránsito y el acceso a las zonas más afectadas, lo que complica las labores de atención y acompañamiento a las comunidades.

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Autoridades monitorean actividad del volcán Puracé

Las autoridades continúan realizando seguimiento a las familias afectadas y brindando acompañamiento a las comunidades indígenas y campesinas que enfrentan esta emergencia natural en el departamento del Cauca.

"Nos encontramos trabajando articuladamente con las comunidades y las diferentes instituciones que hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para lograr una toma de decisiones informada", afirmó Julio Fierro Morales, director general del SGC.