Impresionante rescate de un hombre al que un tanque ruso pasó por encima de su carro

El conflicto entre Ucrania y Rusia sigue avanzando en gran medida y ha generado cientos de muertes además de miles de heridos. La invasión del Ejército ruso a varias ciudades, entre ellas la principal, la capital Kiev, ha dejado imágenes impactantes en redes sociales como por ejemplo la de un tanque pasando por encima de un vehículo particular.

En la actualidad, mediante las redes sociales, civiles se han encargado de difundir información importante para que el mundo evidencie lo que sucede en Ucrania y fue así como por estas horas se expandió uno realmente atroz y de fuerza desmedida rusa.

Le puede interesar: ¡Atroz! Un tanque ruso le pasó por encima a un carro ucraniano

Mientras un carro ucraniano intentaba llegar a su destino, un poderoso tanque ruso lo vio por la vía y se fue encima de él hasta pasarle por encima y destruirlo totalmente, en un acto que ha generado un rechazo colectivo.

Las impresionantes imágenes le dieron la vuelta al mundo rápidamente y horas después se observó que quien manejaba el vehículo era un adulto mayor, quien quedó atrapado en las latas del carro, pero afortunadamente sobrevivió al hecho.

Algunos ciudadanos que se encontraban cerca del lugar donde se presentaron los hechos ayudaron al hombre a salir del vehículo y el video se viralizó aún más por la gran ayuda que recibió por parte del pueblo ucraniano.

The man whose car was rammed and crushed by alleged Russian strela has been rescued,

Kyiv oblast#Ukraine pic.twitter.com/qqikd1Efel