Luto en el periodismo: murió reconocido periodista deportivo que trabajó en Colombia

El periodismo argentino se encuentra de luto debido a que uno de sus referentes murió el pasado 17 de enero de 2026.

Guillermo Salatino, que se destacó como relator, escritor, columnista y trabajó en Radio Continental, Radio Mitre, Radio La Red, Fox Sports y estuvo como invitado en Win Sports, falleció a causa de un paro cardíaco.

Este periodista, que era uno de los mejores conocedores del tenis y cubrió más de 100 Grand Slams, tenía 80 años y, según se ha conocido, estaba en una entidad hospitalaria esperando que le realizaran una cirugía en su cadera.

La noticia del deceso de Guillermo Salatino fue confirmada por la Asociación Argentina de Tenis a través de un sentido comunicado.

Así se confirmó la muerte de Guillermo Salatino, el destacado periodista deportivo de Argentina

Mediante un comunicado, la Asociación Argentina de Tenis le envió un mensaje de condolencias a los familiares de Guillermo Salatino y exaltó su aporte cubriendo el deporte.

"Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año pasado estuvo presente en dos series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país", se comenzó precisando.

"Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la Asociación Argentina de Tenis enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos", se concluyó.

J.J. Miranda, periodista de Win Sports, lamentó la muerte de Guillermo Salatino

Después de que se confirmó la muerte de Guillermo Salatino a sus 80 años, J.J. Miranda, que cubrió la Copa Davis 2023 junto a él, expresó sus condolencias.

"Luto en el periodismo y en el tenis hispanoamericano, murió el maestro Guillermo Saaltino. Tuve el honor de comentar junto a él la Copa Davis 2023 y me queda esta imagen de recuerdo. Descansa en paz", escribió.