Murió una reconocida cantante tras un trágico accidente: su hija estaba presente

En Turquía, los fanáticos de la música se encuentran de luto debido a la muerte de una reconocida cantante.

Gül Tut, la artista que tenía 52 años, y era una de las intérpretes más famosas de la música arabe, falleció el pasado 26 de septiembre de 2025 tras un trágico accidente.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué han comunicado las autoridades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el accidente en el que murió Gül Tut, la reconocida cantante de Turquía

Según se ha conocido, la cantante Gül Tut se encontraba en su casa junto a su hija y una amiga.

La artista ingresó al baño y, tras salir, puso música y comenzó a bailar. Sin embargo, de manera inesperada, su hija y su amiga escucharon el sonido de un vidrio roto y, luego de correr para ver qué había sucedido, se encontraron con que Gül Tut se cayó desde un quinto piso.

Fue así como se comunicaron de inmediato con una ambulancia, trasladaron a la artista a un hospital de primer nivel, pero, debido a la gravedad de las lesiones, la muerte se confirmó al poco tiempo.

Tras este trágico desenlace, la hija de la cantante Gül Tut ha indicado que los pisos de su casa son resbalosos y que, posiblemente, su madre se desestabilizó mientras que bailaba y no pudo evitar la caída por la ventana.

¿Qué han dicho las autoridades de Turquía tras la muerte de Gül Tut, la reconocida cantante?

Las autoridades de Turquía se encuentran investigando lo sucedido y, por ahora, tras los primeros análisis, han determinado que no hubo señales ni indicios de violencia.

En consecuencia, hasta el momento, la hipótesis principal es que la cantante Gül Tut sí se resbaló y cayó de manera inesperada por una de las ventanas de su casa, que está situada en Yalova, Turquía.

No obstante, la investigación continúa abierta y se espera que con el pasar de los días se notifiquen los resultados de los últimos análisis.