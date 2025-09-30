Dolor profundo en la música: murió un reconocido y recordado cantante

Los seguidores de la música romántica se encuentran devastados debido a que murió un reconocido y querido cantante.

Christian, el artista italiano que se llamaba Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, era oriundo de Palermo y tenía 82 años, falleció el pasado 26 de septiembre de 2025.

El cantante, que fue denominado el Julio Iglesias de Italia por su éxito en la década de los 80, se encontraba internado en el Policlínico de Milán, uno de los centros médicos más importantes de la ciudad italiana, pero no pudo tener mejoría a pesar de los esfuerzos de los especialistas.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Christian, el reconocido cantante que era denominado como el Julio Iglesias italiano?

Según han reportado los medios internacionales, Christian, el cantante de baladas románticas y pop, se descompensó durante los últimos días y fue hospitalizado en Milán.

Además, a pesar de que el monitoreo médico fue constante, murió a causa de una hemorragia cerebral.

Este cantante se destacó principalmente por éxitos como 'Daniela', 'Cara', 'Non voglio perderti', 'Insieme', 'Quando un amore nascerà' y 'Parlami di te'.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Christian, el denominado Julio Iglesias italiano, tras su muerte

Después de que la muerte de Christian fue confirmada, sus seguidores quedaron en shock en las redes sociales y comenzaron a escribir múltiples mensajes.

"Tenía un sentido de dulzura y amor hacia los demás", "descansa en paz", "mis condolencias a la familia", "fue mi favorito", "dejó éxitos maravillosos", "buen viaje", "quedaste en la historia" y "siempre lo recordaremos", han sido algunos de ellos.

A lo largo de su carrera, Christian, el Julio Iglesias Italiano, grabó 20 álbumes de primer nivel y el último de ellos se lanzó en el 2015.

Además, también fue la mente creativa de por lo menos 29 sencillos que marcaron una época.