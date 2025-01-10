Conmoción por la muerte de una reconocida influencer: era mamá de dos niños pequeños

El entorno de las redes sociales se encuentra devastado y en shock debido a que se confirmó la muerte de una reconocida influencer venezolana.

Paola Caldera, la creadora de contenido que tenía 30 años, era odontóloga de profesión, vivía en Estados Unidos y contaba con más de 12 mil seguidores en Instagram, falleció el pasado 21 de septiembre.

La famosa influencer había sido diagnosticada con una grave enfermedad y, a pesar de que fue juiciosa con los tratamientos médicos asignados, su salud se fue deteriorando de manera paulatina.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Paola Caldera, la reconocida influencer de Venezuela?

El 29 de septiembre de 2025, Paola Caldera reveló que había sido diagnosticada con leucemia linfoide aguda y pidió ayuda para poder costear su tratamiento.

"Tengo 29 años, soy mamá de dos hermosos bebechos y recientemente fui diagnosticada con leucemia linfoide aguda. Ya comenzamos con este desafiante viaje para vencer el cáncer, con toda la fe puesta en Dios y convencidos de que mi historia será un testimonio de su gran amor hacia nosotros", escribió la reconocida influencer en ese entonces.

Sin embargo, ese padecimiento le causó múltiples complicaciones en el último tiempo y, desafortunadamente, sus seres queridos confirmaron su muerte el pasado 21 de septiembre de 2025.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Paola Caldera, la reconocida influencer de Venezuela

María López, la cuñada de Paola Caldera, le dio el último adiós a la influencer en su cuenta de TikTok. El mensaje fue el siguiente:

"Mi cuñis, hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones", detalló.

"Nos queda su ejemplo de su valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Paola Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros", concluyó.