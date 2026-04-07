Reconocido cantante fue baleado: este es su estado de salud

Uno de los raperos más conocidos de Estados Unidos fue herido con un arma de fuego.

Kiari Kendrell Cephus, que es conocido como Offset en el entorno musical y tiene 34 años, fue baleado en una de sus piernas cuando se encontraba en una zona de Florida.

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Tras ese preocupante hecho, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario cercano y las autoridades revelaron detalles de su estado de salud.

¿Qué se sabe del hecho en el que fue baleado Offset, el reconocido rapero de Estados Unidos?

La Policía estadounidense ha detallado que el artista Offset fue herido muy cerca del Hard Rock Hotel, tras salir de un casino.

Este hecho se presentó el lunes 6 de abril, sobre las 7:00 de la noche, en lo que fue descrito como un tiroteo.

Sin embargo, las autoridades aún continúan indagando los motivos por los que se presentaron disparos en esa área de Florida.

Además, también han dado a conocer que, debido a la rápida intervención, dos personas fueron capturadas y, tras rendir las pertinentes indagatorias, serán claves para esclarecer lo sucedido.

¿Cuál es el estado de salud de Offset, el reconocido rapero de Estados Unidos, tras ser baleado en su pierna?

De acuerdo con la versión de la Policía de Estados Unidos, la herida que sufrió Offset fue leve y, en consecuencia, no solo se encuentra estable, sino que también fuera de peligro.

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Asimismo, también se ha aclarado que la zona en la que se presentó el tiroteo ya fue vigilada y que en estos momentos no representa ninguna amenaza para los transeúntes.

A lo largo de su carrera, Offset ha lanzado tres álbumes que se titulan 'Without Warning', 'Father Of 4' y 'Set It Off'. Además, también hizo parte de la serie televisiva 'Atlanta', que se estrenó en 2016.