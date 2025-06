Habló Rafael Curruchiche, fiscal que pidió orden de captura contra Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez

Este lunes 2 de junio, hubo revuelo en Colombia luego de que se conociera que la Fiscalía de Guatemala solicitó y consiguió una orden de captura contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo y contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez, ambos por el caso Odebretch.

De acuerdo a lo detallado por Rafael Curruchiche, fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, las solicitud de las capturas de los dos funcionarios colombianos es debido que serían responsables por los delitos de "asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión".

Rafael Curruchiche habló con La FM de RCN Radio

¿Cuál es el fundamento de la decisión? "En una investigación primero se investigan hechos y después personas. Esa relación de hechos es lo que nos lleva a establecer esa relación de las personas y qué rol jugaron. Hemos logrado establecer que desde enero de 2017 que el señor Iván Velásquez y la jefe de investigación de ese entonces, mantuvieron contacto con empresarios de Odebretch y sus abogados y el objetivo era firmar acuerdos de colaboraciones eficaces, excluyendo a los brasileños de investigación penal".

¿Velásquez y Camargo se beneficiaron económicamente? "Odebretch es un caso de Estado, Guatemala perdió más de 3.000 millones de quetzales, dejaron fuera a la Procuraduría General de la Nación como la principal agravada y en cuanto a si el señor Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo recibieron algún beneficio económico, yo no quisiera entorpecer la investigación y manifestarme al respecto".

Curruchiche fue consultado por el pronunciamiento de la Cancillería de Colombia en donde se expresa que la orden de captura no tiene sustento jurídico, a lo que comentó. "Yo no me puedo referir a aspectos políticos, solamente a técnicos y jurídicos, eso no me merece ningún comentario".

¿Va a pasar algo con la orden de captura? "Nosotros vamos a solicitar un trámite de extradición formal a través de la unidad especializada de asuntos internacionales, también el requerimiento a Interpol, nosotros actuamos bajo la constitución y la ley".

Gobierno de Guatemala desautoriza las órdenes de captura

A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Guatemala rechazó las órdenes de captura giradas contra Velásquez y Camargo. "Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos".

"Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala", añade el documento.