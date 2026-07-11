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Tiroteo en zona turística de Polonia dejó cinco muertos y varios heridos

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de la tarde de este sábado, cuando el agresor llegó a la plaza y comenzó a disparar de manera indiscriminada contra los transeúntes.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2026
12:38 p. m.
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Una jornada de terror se vivió en el centro histórico de Cracovia, en el sur de Polonia, luego de que un hombre abriera fuego contra varias personas que transitaban por una de las principales plazas turísticas de la ciudad. El ataque dejó un saldo de cinco personas muertas y alrededor de diez heridas, según confirmó la Policía a la agencia AFP.

Más de cinco muertos dejó tiroteo en Polonia

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Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de la tarde de este sábado, cuando el agresor llegó a la concurrida plaza y comenzó a disparar de manera indiscriminada contra los transeúntes. La situación provocó momentos de pánico entre turistas y habitantes que se encontraban en el lugar.

Tras recibir las alertas, unidades policiales llegaron a la zona y se enfrentaron al atacante, quien recibió varios impactos de bala y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario. Entretanto, las autoridades acordonaron el sector mientras equipos de emergencia atendían a las víctimas.

Testigos del episodio relataron los momentos de angustia que se vivieron durante el tiroteo. Una mujer aseguró haber observado al hombre mientras disparaba contra las personas y caminaba por la plaza.

Las imágenes posteriores al ataque mostraron vehículos de emergencia, policías fuertemente armados y varias personas refugiadas en establecimientos comerciales del centro histórico.

Gobierno polaco pidió esclarecer el ataque

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido los motivos que habrían llevado al hombre a cometer el ataque. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, lamentó lo sucedido y confirmó que la Policía adelanta las investigaciones para determinar los antecedentes del agresor y las circunstancias del tiroteo.

Por su parte, el presidente Karol Nawrocki expresó su preocupación y solicitó que se esclarezcan completamente los hechos. A través de su cuenta en X, manifestó que la protección de los ciudadanos debe ser una prioridad.

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