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Jesús de Miguel recibió el último adiós de sus compañeros y la afición

El último adiós a Jesús de Miguel: lágrimas, aplausos y un mensaje a su familia.

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Foto: Captura de pantalla YouTube CD Tenerife

Nicolás Salgado

noviembre 07 de 2026
04:43 p. m.
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El fútbol español se reunió este sábado 7 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir a Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife que falleció a los 30 años tras sufrir un fuerte golpe durante un partido. Entre aplausos, cánticos y lágrimas, sus compañeros y miles de aficionados le rindieron homenaje en el escenario donde jugaba.

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Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando Enric Gallego, capitán del equipo, tomó el micrófono para hablar en nombre de la plantilla. Al comenzar su intervención, la emoción lo sobrepasó y tuvo que hacer una pausa para recuperar la voz antes de continuar con sus palabras.

El acto, realizado bajo el lema "Siempre en nuestro recuerdo", reunió a jugadores, directivos, trabajadores del club y seguidores que llenaron las tribunas. También se proyectó un video con mensajes de apoyo procedentes de distintos lugares del mundo del fútbol.

¿Qué dijo el capitán del Tenerife en la despedida de Jesús de Miguel?

Gallego recordó los días compartidos en el vestuario y reconoció que sus compañeros todavía tenían dificultades para asimilar la ausencia del delantero.

"Todavía nos cuesta creer que ya no estés con nosotros, que no volvamos a verte entrar en el vestuario, compartir un entrenamiento, escuchar tu voz", expresó durante el homenaje.

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El capitán también dedicó un mensaje a la esposa del futbolista, María, y a su hija Carla. En nombre del equipo, les aseguró que no estaban solas y que el vacío que dejaba Jesús también se sentía profundamente dentro del club.

Antes de terminar, agradeció al jugador por su compromiso, humildad, alegría y compañerismo. Sus palabras estuvieron acompañadas por aplausos y muestras de afecto de los asistentes.

¿Qué le pasó a Jesús de Miguel durante el partido contra Andorra?

El delantero falleció el martes 3 de noviembre en un hospital de Tenerife, después de permanecer en cuidados intensivos por un fuerte impacto en el pecho durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre.

El golpe se produjo en una acción de juego cuando el guardameta del Andorra, Jesús Owono, salió a disputar un balón y chocó con el atacante. De Miguel fue atendido en el campo y trasladado de urgencia a un centro médico, pero no logró recuperarse.

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El funeral se había celebrado el jueves en Navahermosa, su localidad de despedida familiar. El homenaje del sábado en Tenerife completó una semana de luto para el club y su afición. Además, en los estadios de España se realizaron actos de recuerdo, incluido un minuto de silencio y ovaciones en el minuto nueve, número que llevaba el futbolista.

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